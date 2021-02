Dans un communiqué publié le 15 février en début d’après-midi sur son compte Twitter officiel, l’Olympique de Marseille annonce la création du projet « Agora OM ». Il s’agit d’une « grande initiative de concertation avec les supporters ». Cette proposition intervient dans une guerre sans précédent entre le club et les groupes de supporters. « Impulsé par Jacques-Henri Eyraud, Président du club, ce projet sera mené par Hugues Ouvrard, Directeur général, et permettra à l’ensemble des amoureux de l’OM, de son histoire et de ses valeurs, de contribuer activement à la vie du club et au soutien de ses équipes », poursuit le club.

Redéfinir le « supportérisme »

L’Olympique de Marseille et son président Jacques-Henri Eyraud affirme vouloir apaiser les tensions entre les deux camps. L’initiative « Agora OM », sera officiellement lancée au début du mois de mars et « prendra la forme de groupes de travail, de plateformes d’échange d’idées et d’appels à projets pour que direction et supporters s’unissent dans la définition du supportérisme, et pour que vive et demeure l’Institution OM, populaire et diverse ». Le club souhaite que tous les fans de l’OM se retrouvent afin de « se réapproprier le terme de supporter pour que celui-ci ne soit plus capté par des bandes violentes ». Une manière pour Jacques-Henri Eyraud de faire le premier pas en se déchargeant de toute responsabilité dans le conflit qui le lie aux groupes de supporters ultras.

Une main de fer dans un gant de velours

Cependant, l’OM a bonne mémoire et n’oublie pas les violents débordements qui se sont déroulés le 30 janvier dernier au centre d’entraînement Robert Louis-Dreyfus. Quatorze ultras attendent d’ailleurs d’être jugés le 24 février prochain, et cinq d’entre eux sont toujours en détention. Désormais, le club sera intransigeant. « Nous avons pris la décision de ne plus tolérer aucune violence commise par les supporters ultras. Nous le leur avons signifié par l’envoi d’un courrier de mise en demeure affirmant notre volonté de mettre fin à ces pratiques », prévient l’institution.



Le contenu exact de ce message adressé aux groupes de supporters ultras n’est pas encore connu. D’un côté, l’Olympique de Marseille prône le dialogue entre les deux partis, mais de l’autre, le club est toujours sur la défensive et montre les crocs. La hache de guerre n’est pas encore enterrée. Le conflit qui oppose la direction et les groupes de supporters ultras est toujours d’actualité. Il devrait connaître de nouveaux rebondissements dans les prochains jours.

