Share on Facebook

Share on Twitter

Ce contenu est réservé à nos abonnés ! Abonnez-vous à partir de 24,99€/mois Accédez aux contenus de Gomet’ en illimité Participez à tous les débats de notre territoire Profitez d’avantages et de services exclusifs S’abonner à Gomet’ Premium Déjà abonné ? Connectez-vous.

C'est une rumeur qui ne faisait qu'enfler depuis quelques jours. Jusqu'à ce que le 26 avril dernier, le comité local du Printemps Marseillais dans les 15e et 16e arrondissements ne révèle publiquement l'affaire : Jibrayel et Ghali seraient les candidats de l'union de la gauche dans les quartiers Nord de Marseille. Les 15ème et 16ème…