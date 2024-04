Benoît Payan, le maire de Marseille dévoile mardi 16 avril, jour d’allumage de la flamme à Olympie, le nouvel habillage, aux couleurs des jeux, de l’Hôtel de Ville. Il appelle tous les Marseillais à « rejoindre la grande fête populaire », gratuite et ouverte à tous que sera l’arrivée de la flamme olympique le 8 mai. Deux grandes banderoles sont déployées depuis le balcon de la mairie jusqu’au sol.

« L’arrivée de la flamme va être un moment incroyable. C’est important que ces jeux et leur esprit de solidarité, de partage, de fête populaire et de fair-play commencent à Marseille. », s’enthousiasme Benoît Payan.

« Personne ne se rappelle d’une cérémonie de la flamme olympique. On a réussi, avec Samia Ghali, à faire une cérémonie qui ailleurs n’existe pas ou n’a quasiment jamais existé. On a réussi à en faire un évènement international. Plus d’un milliard de téléspectateurs suivront l’évènement. On va montrer de quoi on est capable ! », s’exclame le maire.

Benoît Payan et Samia Ghali (à gauche) (crédit photo Bojkovski Antonin)

Parcours de la flamme olympique le 9 mai, au lendemain de son arrivée à Marseille :

Notre-Dame de la Garde :

Départ à 8h20 et arrivée à 9h05

La flamme prendra la direction de la place Estrangin par le boulevard Vauban et la rue Breteuil pour arriver à destination après 2,2 kilomètres de course.

Départ à 9h20 et arrivée à 11h

Le relais partira de la Corniche Kennedy pour un parcours de 6,25 kilomètres jusqu’au Palais Pharo.

Départ à 11h10 et arrivée à 11h20

Un parcours de 500 mètres autour des lettres.

Départ à 11h40 et arrivée à 13h15

En direction d’Arenc par le Vieux-Port, la flamme olympique effectuera un passage devant l’Hôtel de Ville, le boulevard Jacques Saadé et le quai de Lazaret pour une course de 6,3 kilomètres.

Départ à 14h10 et arrivée à 14h30

Deux boucles dans le parc.

Départ à 15h30 et arrivée à 16h40

Au départ du Palais Longchamp et en passant par le boulevard Françoise-Duparc. 3 kilomètres de course sont prévus.

Départ à 16h45 et arrivée à 17h05

Deux boucles dans le parc

Départ à 17h40 et arrivée à 19h20

Enfin, la flamme partira du boulevard Prado en direction du boulevard Michelet. Elle arrivera au stade Vélodrome pour la cérémonie d’allumage du chaudron olympique sur l’esplanade Ganay.

L’arrivée de la flamme olympique : un évènement « gratuit et sécurisé »

« On fait en sorte de sécuriser au maximum, il n’y a pas de plan B », lance Benoît Payan. Il ajoute ensuite que le seul paramètre sur lequel il aura « une influence assez modeste », ce sera la météo…

« La cérémonie d’ouverture à Paris c’est parfois 2 700 € la place. Ici tout est gratuit, les animations pour les enfants, les concerts, l’arrivée du Belem avec la flamme. On veut une fête populaire, garder l’esprit de l’olympisme qui est fait de compétition mais aussi de fairplay, solidarité et de partage » ajoute-t-il.

Lors de l’arrivée du Belem, le 8 mai, qui aura transporté la flamme depuis la Grèce, une grande fête avec concert de Soprano et Alonzo, mais aussi une parade maritime et une série d’animations auront lieu.

Avant d’entrer dans le Vieux-Port, le Belem paradera dans toute la rade de Marseille accompagné de 1.024 bateaux. Des animations sont prévues à terre et en mer toute la journée.

Programme du 8 mai de 11h à 17h (crédit photo : Ville de Marseille)

