L’exposition Jeff Koons au Mucem a fait parler. Le mélange des collections d’art et tradition populaires du Mucem et des œuvres immenses de l’artiste américain a attisé la curiosité. L’exposition s’achèvera lundi 18 octobre.

Plus de 180 000 visiteurs s’y sont pressés, soit une moyenne de 1400 visiteurs par jour. Selon le musée, l’exposition a autant attiré les amateurs d’art contemporain que le grand public familial curieux de découvrir les œuvres de Jeff Koons correspondre avec les collections du Mucem. Jeff Koons a lui-même a confié que c’est l’une de « ses meilleures expositions. »



La proposition n’aurait pas été possible sans le prêt de la collection Pinault et le travail conjoint réalisé entre les structures. Le succès est aussi le résultat d’un travail de scénographie, réalisé par Pascal Rodriguez, « mettant en valeur le travail de l’artiste » et les collections privées du Mucem sur « un pied d’égalité, sans créer de hiérarchie ». « Ce qui permet ce dialogue en bonne intelligence » selon Émilie Girard, co-commissaire de l’exposition.

Jeff Koons au Mucem le 29 juin 2021. Crédit / Julie Cohen.

Dès le 20 octobre, le Mucem accueillera trois nouvelles expositions, dont Europa, Oxalá et Je signe donc je suis. La littérature, la peinture, la photographie, les arts de la scène, du cinéma, de la bande dessinée seront aussi réunis pour un voyage dans Salammbô, nom de la prêtresse de Tanitpersonnage du roman de Flaubert éponyme. La proposition du Mucem est de convoquer l’ouvrage, publié en 1862, pour questionner les préoccupations et sensibilités contemporaines.

Infos pratiques :



Jeff Koons Mucem – Oeuvres de la collection Pinault du 19 mai au 18 octobre 2021

Ouvert de 10h à 19h

Tarifs : Billet Mucem pour toutes les expositions à la journée 11€ / 7,50€

Billet Mucem Famille (2 adultes et 5 enfants max) 18 €

> Le site du Mucem avec la présentation de l’exposition Jeff Koons



Liens utiles :



