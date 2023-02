Transformer des mégots en vêtements ? C’est le pari ambitieux d’Antonin de Bernard, fondateur de deux entreprises marseillaises dans le secteur maritime (Hisseo, qui organise des événements en mer et Le bateau qui brille, qui propose un service de nettoyage des navires). Egalement plongeur, apnéiste et nageur, le jeune entrepreneur participe à un concours pour financer son projet de cendriers urbains « afin d’en terminer avec ces centaines de milliers de mégots qui sont jetés à même le sol dans notre belle ville. Trop de ces mêmes mégots terminent leur route dans la mer (un mégot polluant 500 litres d’eau) », affirme-t-il. Ses objectifs, à travers ce projet sont de sensibiliser les habitants, notamment en mettant en place des publicités ciblées dans toute la ville, de faire adopter l’action de jeter dans un cendrier urbain, et de récupérer et recycler les mégots sur les côtes marseillaises. « Je voudrais en récupérer les fibres pour en faire des habits ou autre », affirme Antonin de Bernard. L’entrepreneur a aussi pour souhait de « concevoir ces cendriers avec un design des plus respectueux pour nos paysages ».

« Je suis désespéré par ce qui se profile écologiquement parlant : la mer devient une grande déchetterie à ciel ouvert », déplore Antonin de Bernard. « 500 millions de mégots sont jetés à même le sol chaque année rien que dans la métropole d’Aix-Marseille », détaille-t-il. Un constat accablant qui le pousse à imaginer ses « cendriers du littoral » qui seraient disposés à des endroits « plus ou moins accessibles » où les Marseillais comme les touristes s’aventurent parfois.

Le concours auquel le jeune entrepreneur participe a été lancé par la fondation d’entreprise Go & Live. Il permet à un jeune ayant un projet humanitaire, artistique, éducatif ou encore écologique comme Antonin de Bernard de gagner un prix de 10 000 euros pour mettre à bien son projet. Le gagnant sera annoncé le 31 mars 2023. Et si vous souhaitez soutenir ce projet de cendriers du littoral, un simple like sous la vidéo suffit …

