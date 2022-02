« On n’est vraiment rien sans elle, qu’on soit noir ou blanc… Si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. » Le générique de la série Plus belle la vie, emblématique de la grille de France 3 depuis 17 ans, pourrait tinter ses dernières notes fin 2022. Le Figaro l’annonce frontalement le 17 février : la série « va s’arrêter définitivement ». Or, ce constat est à nuancer. Le contrat avec Newen – filiale de production du groupe TF1 – arrive à son terme le 31 décembre 2022. Au micro de France Info, lundi 21 février à 9h50, le directeur des antennes de France Télévisions, Florent Dumont confie : « On arrive à la fin d’un contrat et comme à chaque fois on discute avec le producteur sur l’avenir du feuilleton. Force est de constater que les audiences du feuilleton ont baissées, on est à 2,5 millions alors que l’on était à 5 millions il y a quelques années. Alors on discute, rien n’est fait. On discute aussi sur le fond, sur l’éditorial. Mais rien n’est tranché. » De son côté, l’adjoint à la culture de la ville de Marseille, Jean-Marc Coppola, botte en touche auprès de l’AFP : « La Ville étant la première concernée, aucune décision d’arrêter ne nous a été signifiée. »

La baisse des audiences face à la concurrence

La série tournée dans les 3 000 m2 de studios de la Friche la belle de mai (3e arr. de Marseille) accuse une baisse d’audiences depuis 5 ans. De 18% en moyenne en 2016-2017 avec 4,5 millions de téléspectateurs, les parts d’audiences sont passées en 2020-2021 (période en cours) à 10% avec 2,5 millions de téléspectateurs. En clair, ses deux cadettes, les séries télévisées quotidiennes « Demain nous appartient » à Sète (TF1) lancée en 2017 et « Un si grand soleil » à Montpellier (France 2) en 2018, font de l’ombre au programme historique marseillais. Chiffres à l’appui, lundi 21 février 2022, Plus Belle la vie enregistrait 2,51 millions de téléspectateurs (10,6% de parts d’audiences), alors que ses concurrentes, Demain nous appartient et Un si grand soleil comptabilisaient respectivement 3,32 millions de téléspectateurs (17% de pda) et 3,56 millions de téléspectateurs (15,4% de pda).

Épisode du 22 février 2021. A gauche les acteurs Laurent Marci (Thomas) et Léa François (Barabara) (Crédit Allociné)

Pour retrouver l’intérêt du public, France 3 avait déjà avancé l’horaire de Plus belle la vie en août 2018, passant de 20h 40 à 20h 20 pour qu’elle ne soit pas en concurrence avec Un si grand soleil, l’autre série du service public, diffusée à 20h 50 sur France 2.

400 emplois en jeu

Contactée par Gomet’, Marianne Carpentier, la directrice de l’innovation de Newen studios, témoigne d’un « sujet sensible ». En son nom et en tant qu’ancienne présidente de Primi, le cluster régional qui regroupe les industries créatives, elle évoque que l’arrêt du programme « serait une catastrophe pour Marseille ». La professionnelle explique que la production qui embauche « 400 intermittents du spectacle à l’année équivalent temps plein » a permis la création d’un écosystème de « techniciens de qualité qui ont quitté Paris pour venir s’installer à Marseille ». En effet, ces intermittents, qui doivent déclarer 507 heures de travail sur douze mois, peuvent avec la production de Plus belle la Ville « faire une grande partie des heures de travail au lieu de devoir trouver 10 autres productions » explique Marianne Carpentier.

L’avenir de la série marseillaise aux 4 500 épisodes, diffusée pour la première fois le 30 août 2004, n’est pas encore scellé. Un coup de Mistral pourrait venir rebattre les cartes aux mains de Newen et de France Télévisions d’ici les prochains mois. Quelque soit le destin de la série, elle aura fait une place à Marseille sous le soleil de l’industrie créative en France.

