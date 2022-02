Pour cette nouvelle émission, Planète Locale, programme diffusé sur BFM Marseille Provence, avec Gomet’ en partenaire, donne la parole à Pierre-André Aubert. Le fondateur du premier restaurant solaire d’Europe, Le Présage, nous présente les nombreux avantages de cette nouvelle façon de cuisiner. L’entreprise vient de boucler une levée de fonds à 235 000 euros. Une somme qui va permettre à Pierre-André Aubert, et à ses équipes, de s’installer dans un « complexe restaurant jardin », plus spacieux, d’ici l’été 2023. Les travaux devraient commencer dès cet été. En attendant, Le Présage continue d’accueillir ses clients dans sa guinguette solaire située dans le technopôle de Château-Gombert (13e) – l’établissement temporaire rouvre en mars. L’entretien est animé par Sophie Hébrard (BFM Marseille) et Rémi Liogier, journaliste à Gomet’.

Dans la rubrique “actualité de la semaine” de Planète locale, on parle du démonstrateur industriel inauguré vendredi 18 février à Port-Saint-Louis-du-Rhône, aux portes de la Camargue. Cette nouvelle plateforme va permettre à la société Eranova de transformer les algues vertes d’échouages en biomatériaux. De quoi fabriquer, par exemple, des sacs poubelle plus respectueux de l’environnement, et d’éviter au maximum l’utilisation de plastiques polluants. En fin d’émission, Rémi Liogier présente l’objet de la semaine : une table basse conçue à partir de bouchons plastiques recyclés. Le produit haut de gamme (280 euros) est fabriqué à Gémenos (13), dans l’atelier de la société CarbonBlue. La marque propose également des fauteuils et des tables de jardin.

