Gomet’ Media, attaché à la qualité et la vitalité du débat, publie régulièrement des contributions de personnalités extérieures. C’est le cas aujourd’hui avec la tribune de Yves Delafon, le président d’Africalink, de Bruno Cagnol, le président du club Top 20 et Jean-Luc Chauvin, président de la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) métropolitaine Aix-Marseille-Provence. Ils invitent la société civile à s’engager dans la création d’une nouvelle relation avec l’Afrique.

Le continent africain émerge aujourd’hui du brouillard de notre méconnaissance et d’une vision hexagonale, obsolète, de sa réalité humaine, politique et géographique. Après l’avoir longtemps ignoré, en laissant aux ex-puissances coloniales la gestion de « prés-carrés » théoriques et souvent stériles, la communauté internationale découvre aujourd’hui les formidables potentiels d’un espace dont la superficie est supérieure à celles des Etats Unis, de l’Union Européenne, de la Chine et de l’Inde confondues. La Chine en est bien sûr l’exemple le plus remarquable, par une croissance exponentielle de sa présence africaine qui nous stupéfie. Mais si cette dernière, seconde puissance mondiale, y prend naturellement et sans état d’âme sa place, nous devons également rappeler la présence forte et croissante d’autres acteurs historiques (comme l’Inde) ou plus récents (en particulier les Etats Unis ou la Turquie).



L’Afrique, dans la diversité de ses 54 états, est le prochain moteur de la croissance mondiale ! La France, dans et avec son Union Européenne, peut et doit réécrire une relation nouvelle avec l’Afrique, décomplexée, basée sur la proximité, un passé souvent partagé, et un avenir à construire ensemble.

Par la voix du président de La République, la France a exprimé clairement ce nouveau partenariat. Dès 2017 à Ouagadougou, régulièrement précisé depuis, et confirmé lors du « Nouveau Sommet Afrique France » à Montpellier en octobre dernier, comme lors du « Forum des Mondes Méditerranéens » et au dernier « Sommet Afrique/Union Européenne » en février 2022. Une nouvelle dynamique, faite de pragmatisme et de bon sens, se met en place. Elle ne peut être portée, efficacement, seulement par l’Etat central et ses administrations ou institutions. La société civile (citoyens, associations, entreprises) doit y adhérer, s’y engager, résolument. Elle est également une opportunité majeure pour l’espace régional qui saura s’identifier comme le centre de gravité des relations entre l’Europe et l’Afrique.

Nous aurons le soutien de l’Etat si nous nous y engageons collectivement et résolument. Yves Delafon, Bruno Cagnol, Jean-Luc Chauvin

Une opportunité que doit saisir le grand territoire irriguant Marseille, seconde ville de France. La Région Sud, les départements, la Métropole Aix Marseille Provence, la Ville de Marseille, en seront des acteurs décisifs, chacun dans la sphère de ses compétences et de ses moyens. Nous en avons la légitimité géographique, historique et économique. Nous aurons le soutien de l’Etat si nous nous y engageons collectivement et résolument. Nous grandirons de l’accueil de nouveaux acteurs publics et privés, nationaux et internationaux, que cet engagement, conforté par la qualité de nos infrastructures, ne manquera pas d’attirer.



« Africalink », le « Top 20 » et la CCIAMP, qui représentent une part essentielle du secteur privé et des organisations professionnelles du territoire, en sont convaincus et unissent leurs efforts pour promouvoir ce projet qu’ils considèrent indispensable au rayonnement et à la croissance de notre région, et nécessaire à la mise en œuvre du nouveau partenariat Afrique/Europe.

