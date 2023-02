La rédaction de Gomet’ prépare un nouvel hors-série consacré au recrutement, au déphasage entre l’offre et la demande et aux initiatives proposées par les entreprises, écoles, organismes de recrutement et de formation…

« Traversez la rue ! » disait le Président Macron dans un échange avec un chômeur qui fit polémique. Et pourtant en traversant la rue un jeune de notre région aurait pu trouver en 2022 selon le Carif Oref 2 430 postes de coiffeurs ou 1 355 postes de mécanicien auto !

Symbole du déphasage entre le besoin de recrutement qui ne fléchit pas dans presque tous les secteurs et une offre, c’est-à-dire des femmes et des hommes qui ne se reconnaissent pas dans les jobs proposés. C’est donc le recruteur, l’entreprise qui doit traverser la rue pour aller vers les salariés et cadres potentiels dont il a besoin. Même dans une conjoncture incertaine, nombre d’entreprises ont des commandes « sous le coude » si elles trouvent les opérateurs qualifiés. Qui plus est des secteurs entiers comme celui de l’énergie, le nucléaire ou les ENR, le numérique, les cleantech, les biotech, affichent des besoins en milliers d’emplois. Il faudra donc changer de regard sur le potentiel, sur les seniors d’abord, sur les femmes, sur ceux que l’on doit former, mais autrement, sur ceux que l’on doit chasser et surtout fidéliser.

À paraître en avril 2023, il sera titré « Les recruteurs traversent la rue… ». Diffusé en version numérique et papier, ce hors-série apportera un éclairage sur le recrutement des seniors, la « digitalisation » des formations, les académies d’entreprises et les nouveaux processus de recrutement. Un débat composé d’un panel d’experts, animé par la rédaction de Gomet’, précédera la sortie du trimestriel.

