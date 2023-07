Lors de la deuxième édition des Rencontres du vélo et des mobilités douces, le promoteur immobilier engagé Redman et l’école La Plateforme ont co-animé un atelier inspiré du design fiction pour imaginer des solutions de mobilités décarbonées à l’échelle du campus Omnes Education, porté par Redman, qui ouvrira ses portes en 2026 sur la Zac St-Charles d’Euromediterranée à Marseille.



Les participants étaient invités à co-construire des solutions de mobilités et imaginer l’impact sur la régénération du quartier et sa qualité de vie. Leur restitution est proposée sous forme d’articles de presse que nous vous présentons toute la semaine sur le site de Gomet’.

1er juin 2027, depuis un an l’avenue Camille Pelletan et le rond-point de la place Marceau ont été rendus aux mobilités douces. Pour ses un an, l’école OMNES a organisé dans ce nouvel espace pacifié un festival étudiant des mobilités douces, l’occasion pour Gomet’ de passer 24h dans la vie d’un vélo pour comprendre ce que cette mue urbaine a rendu possible. Rendez-vous est donné avec Marcel, un biclou bleu rencontré trois jours plus tôt sur la plage des catalans.

Gomet’ : Quel est votre journée typique ?

Marcel : Il n’y a pas de journée typique pour un vélo ! Mais je vais vous raconter ma journée d’hier : je me suis réveillé accroché à un garde-corps le long de la Corniche à Malmousque. Cela faisait longtemps que je n’avais pas dormi dehors depuis la multiplication des abris vélos sécurisés à Marseille, mais la soirée Dive and Sunset s’est éternisée et nous sommes restés dormir sur place.

C’est un encore un petit peu dur de revenir au vieux-port mais la piétonisation de la rue de Paradis depuis 6 mois change tout ! De retour à l’école, impossible d’accéder au local vélo originel qui a été transformé en atelier de réparation participatif. C’est complètement inutile depuis la pacification des abords. Toute l’après-midi, j’ai accompagné des adultes qui se forment à la pratique des deux roues, il faut dire que Marseille n’était pas connue pour sa cyclabilité. Un parcours a été organisé le long du rond-point de la place Marceau pour former petits et grands tous les matins. Vous voyez, une journée bien remplie !

Gomet’ : Effectivement ! Et justement l’aménagement pacifié de l’avenue Camille Peltan, qu’en pensez-vous ?

Marcel : C’est génial ! Quel bonheur après une longue journée d’être posé sur un des arceaux de l’avenue à écouter les conversations des étudiants, les ballons qui rebondissent. Ce qui est extraordinaire, c’est que cet aménagement n’a pas été fait au détriment des personnes qui habitaient ici ! Les commerçants sont toujours là avec leurs couleurs, leurs langues et leur bagout ! La rue est devenue un forum, une terrasse ouverte toute la journée et les commerçants bénéficient largement de l’arrivée de l’école, de l’école d’architecture et du Toyoko Inn ! On n’a jamais vu autant de personnes faire leurs courses ici !

Gomet’ : Et du point de vue des fréquentations, quelles sont vos dernières rencontres ?

Marcel : On rencontre plein de monde ! J’ai échangé récemment avec Citron, une trottinette musculaire jaune fluo, qui m’a raconté ce que ça faisait de rouler sur les trottoirs, ça a l’air fou ! Mais il y a plein de monde, Jean le S’coolBus, qui amène les enfants du quartier à l’école et Tik et Tok une paire de roller glide sont souvent dans le coin. Ici on ne s’ennuie pas !

Article rédigé par Inès Djebabli, Frédéric Pairot, Alvaro Borrajo Alemany et Thomas Barbière.