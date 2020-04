Share on Facebook

Plutôt silencieux depuis le début des débats sur le fameux traitement à l’hydroxychloroquine, le conseil national de l’Ordre des médecins a clarifié sa position dans un communiqué diffusé le 23 avril : « Le Conseil national de l’Ordre des médecins rappelle fermement à l’ensemble des médecins qu’en cette période de vulnérabilité particulière et face à l’inquiétude de nos concitoyens, leur parole prend un sens encore plus important. Il serait inadmissible dans ce contexte de susciter de faux espoirs de guérison », alerte-t-il sans jamais citer directement le traitement soutenu par le professeur Didier Raoult. Pourtant, le directeur de l’IHU marseillais ne s’y trompe pas et se défend face aux attaques du conseil de l’ordre.

Raoult ne se sent « pas concerné par les menaces de l’ordre »

Dans son communiqué l’ordre des médecins annonce avoir « informé l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) de ces protocoles qui s’inscrivent en dehors de la législation en vigueur ». Et de poursuivre : « La mise en danger des patients, s’il apparaissait qu’elle puisse être provoquée par des traitements non validés scientifiquement, pourrait justifier dans ces circonstances la saisine du directeur général de l’ARS pour demander une suspension immédiate de l’activité de ces médecins ».

Face à cette menace de suspension, Didier Raoult a rapidement réagi dans un tweet dimanche 26 avril : « Je ne suis évidemment pas concerné par les menaces de l’ordre des médecins. Je m’inscris dans le cadre du décret du 25 mars », faisant allusion à l’autorisation du ministère de la Santé pour la prescription de l’hydroxychloroquine. Le patron de l’IHU poursuit en assurant respecter les conditions imposées par le décret : « Les doses d’hydroxychloroquine prescrites à l’IHU sont des doses habituelles, administrées sous surveillance » et « l’azithromycine est le traitement de référence des infections respiratoires », ajoute-t-il.

