Alors que le Président de la République a prolongé le confinement jusqu’au 11 mai estimant que la lutte contre le coronavirus était loin d’être terminée, Didier Raoult a publié mardi 14 avril une nouvelle vidéo à contre-courant du discours officiel : « Pour nous, l’épidémie est en train de disparaître », annonce-t-il d’emblée. « Nous », c’est les marseillais, la population la plus testée au monde selon l’infectiologue. Encore une fois, il dévoile des chiffres indiquant que la cité phocéenne pourrait être la première ville du pays à vaincre le virus qui paralyse la planète.

Une mystérieuse fin de l’épidémie au printemps

Selon ses données, le pic de personnes contaminées se situe autour du 26 mars avec 368 cas nouveaux par jour contre moins de 80 aujourd’hui. De cette diminution de tests positifs, Didier Raoult en conclut : « Il est possible que l’épidémie disparaisse au printemps et que d’ici quelques semaines il n’y ait plus de cas ». Pour autant, il n’explique pas ce phénomène évoquant « des raisons extrêmement étranges et qui sont des choses qu’on a l’habitude de voir dans la plupart des cas de maladies virales respiratoires ». Une fois de plus, il relègue le coronavirus au même rang que les autres maladies infectieuses : « J’avais prédit que cette crise sanitaire ne modifierait pas l’espérance de vie des français et c’est le cas », assure-t-il.

Chloroquine : « le résultat le plus spectaculaire au monde »

Il poursuit son intervention avec un nouveau satisfecit sur l’efficacité de son traitement à base d’hydroxychloroquine : « Nous avons comme c’est souvent le cas la plus grande série de malade mondiale », commence-t-il par affirmer pour appuyer ses derniers résultats. Sur 2 628 patients traités avec le protocole Raoult, l’IHU méditerranée Infection n’a dénombré que 10 décès soit « une mortalité inférieure à 0,5 %, ce qui est le résultat le plus spectaculaire actuellement au monde », affirme-t-il. Des chiffres simples qu’il a présenté au Président de la République lors de la visite de l’IHU jeudi 9 avril et qui semblent l’avoir fait réfléchir.

« Une de nos plus grandes sommités en la matière »

Invité dans la matinale de RFI mercredi 15 avril, Emmanuel Macron est revenu sur sa longue entrevue avec le patron de l’IHU : « Ce que j’ai fait en me rendant chez le Pr Raoult, c’est de m’assurer que ce sur quoi il travaille, et c’est vraiment une de nos plus grandes sommités en la matière, rentrait bien dans le cadre d’un protocole d’essai clinique, qu’on pouvait aller vite pour s’assurer, en tout cas regarder, avec des méthodes qui doivent être simples mais rigoureuses, si ça marchait ou ne marchait pas », a-t-il déclaré au micro de la radio. Et de poursuivre : « La combinaison hydroxychloroquine-azithromycine, il faut qu’elle soit testée. Lui l’utilise et a son propre protocole. Il y a un protocole qui a été autorisé par les autorités compétentes à Montpellier. Et il faut qu’on avance, qu’on montre l’efficacité et qu’on mesure la toxicité ».

Les hôpitaux de Paris vont tester la chloroquine sur les soignants

Le Président aurait pu ajouter l’assistance publique des hôpitaux de Paris (AP-HP) à la liste des établissements qui testent le fameux traitement. Une étude menée sur 900 personnels hospitaliers va évaluer si les deux médicaments sont efficaces pour empêcher d’attraper le Covid-19, ont annoncé mardi 14 avril les hôpitaux de Paris dans un communiqué. Contrairement à la méthode du Pr Raoult, les hôpitaux parisiens ont bien mis en place un groupe contrôle : « L’efficacité du traitement préventif sera comparé entre le bras placebo et le bras hydroxychloroquine d’une part, et entre le bras placebo et le bras azithromycine d’autre part », précise l’AP-HP. Peut-être un bon moyen de connaître véritablement les vertus du traitement si controversé au sein de la communauté scientifique.

