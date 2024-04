À partir du 2 juillet 2024, China Eastern (membre comme Marseille-Provence de l’alliance SkyTeam) ouvrira une liaison directe entre l’aéroport de Marseille Provence et celui de Shanghai Pu Dong. Cette nouvelle route offrira aux voyageurs du sud de la France une connexion directe vers la métropole chinoise, et permettra de marquer une étape significative dans le renforcement des liens entre les deux régions souligne l’aéroport provençal. « L’ouverture de cette ligne vient renforcer un jumelage de plus de 30 ans entre les villes de Shanghai et Marseille et intervient à l’occasion du 60e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre la Chine et la France. Elle va largement contribuer à renforcer l’attractivité de notre territoire, tant sur le plan économique que sur le plan touristique, et les échanges entre nos deux villes » soutient Philippe Bernand, président du directoire de l’aéroport Marseille Provence.

En 2023, l’aéroport de Marseille-Provence s’est classé comme deuxième aéroport régional de France, accueillant 10,8 millions de passagers (voir notre article).

Trois vols hebdomadaires entre la Chine et Marseille

Trois vols aller-retour seront disponibles chaque semaine, opérés les mardis, vendredis et dimanches, à bord de Boeing 787-9 Dreamliners de la filiale de China Eastern, Shanghai Airlines, configurés pour accueillir jusqu’à 285 passagers, répartis en quatre classes. Les départs de Marseille sont prévus à 10h55, avec une arrivée à Shanghai Pu Dong le lendemain à 5h00. Dans l’autre sens, les vols quitteront Shanghai à 0h15 pour atterrir à Marseille à 7h00. Les tarifs, consultables sur le site de Shanghai Airlines pour le vol inaugural du 2 juillet, sont disponibles à l’heure où nous publions cet article, entre 652 euros en classe économique et jusqu’à 2882 euros en classe affaires pour un aller simple.

L’aéroport de Marseille-Provence est à ce jour le seul aéroport régional français à proposer un vol direct vers l’Asie. Pour Marseille, cette nouvelle liaison représente une opportunité de renforcer l’accueil des touristes chinois sur son territoire. « A leur arrivée, les visiteurs asiatiques seront accueillis dans notre tout nouveau terminal T1, avant de découvrir le sud de la France : Marseille bien sûr, qui accueillera notamment les épreuves de voile des Jeux Olympiques, mais également la Provence et la Côte d’Azur », se félicite l’aéroport Marseille-Provence dans un communiqué.

En savoir plus :

Aéroport Marseille Provence : les créateurs locaux prêts à vous faire décoller