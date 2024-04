Share on Facebook

La plateforme aéroportuaire de Marignane, l’Aéroport Marseille Provence, a dévoilé vendredi 29 mars une partie des enseignes nouvelles qui vont accompagner les passagers lors de leur étape provençale.

Le nouveau bâtiment de 22 000 m2 du terminal 1 (chantier Coeur d’aéroport dessiné par le cabinet Foster et Partners) qui sera inauguré en juin prochain ainsi que la réhabilitation des 28 000 m2 existants permettent d’offrir de nouvelles surfaces commerciales, avec deux fois plus d’enseignes et de restaurants dont 18 nouveautés se félicite AMP. Une offre qui cible particulièrement les salles d’embarquement qui étaient jusqu’à présent relativement pauvres en propositions. Ainsi de ce côté, neuf nouveaux espaces de restaurations supplémentaires seront disponibles.

Les représentants des marques locales et régionales qui vont ouvrir à l’Aéroport marseille Provence (Crédit Gomet’)

AMP joue la carte locale pour séduire les voyageurs, avec des ambiances et des décors qui rappellent tout à la fois le cours Mirabeau aixois mais aussi le marché provençal, le “Colorado” local ou encore le Vieux-Port. Dès le hall d’accueil comme dans les zones d’embarquement, une escouade de producteurs et créateurs du territoire vont pouvoir mettre en avant leur savoir-faire et la qualité de leurs produits.

Le chef Michel Portos aux commandes des Jardins Sainte-Victoire, restaurant qui s’affiche éco-responsable” (Crédit Gomet’)

A commencer par Les Jardins Sainte-Victoire placés sous la houlette du chef Michel Portos et de son associé Arnaud Castagnède, le directeur du Cloître. Autre étape avant de passer les portiques d’enregistrement, la Maison Yellow de Pernod Ricard où l’on pourra aussi se restaurer tout en découvrant le patrimoine anisé de Marseille.

Après les escalators, AMP donne rendez-vous dans le “Marseille market”, un lieu de vie de 300 m2 dans la zone internationale avec la fine fleur du made in Marseille : les pâtissiers de Bricoleurs de douceurs, le glacier Emkipop, le croque-monsieur Croquorico, les produits cuisinés maison de Foud ainsi que des créations de L’échapée provençale ou encore du Cabanon. Autre étape : le “foodcourt” avec Il gusto di Napoli, champion du monde la pizza qui a ouvert tout près d’ici son propre centre de formation à Saint-Victoret.

Emeline Lallemand, co-fondatrice du glacier marseillais Emkipop (Crédit Gomet’)

Il n’y a pas que les bons mets pour passer un agréable moment lors de son transit. Des produits d’exception seront également proposés aux visiteurs de passage à l’aéroport à l’instar de la Maison Fragonard qui offrira une ambiance lila dans sa région natale.

Née en 1926, Fragonard est l’une des plus anciennes parfurmeries grassoises (Crédit Gomet’)

Bref, prévoyez de pas arriver en retard à l’Aéroport Marseille Provence pour prendre le temps de s’évader sur terre avant de s’envoler.

