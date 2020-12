La campagne de vaccination en Région Sud sera lancée dès janvier 2021, à commencer par les personnes âgées résidents Ehpad, les malades hospitalisés en Unités de soins longue durée et les professionnels à risques annonce l’Agence régionale de Santé (ARS) Provence-Alpes-Côte d’Azur. Cette première phase de vaccination « concerne environ 60 000 personnes âgées pour la Région Sud, hébergées ou hospitalisées » dans 800 établissements.

Selon les derniers chiffres de la Direction Générale de la Santé, 19 780 résidents en Ehpad sont décédés des suites du Coronavirus en 2020 sur 64 000 décès totaux en France. La vaccination est donc urgente pour cette population qui représente près de 30% des décès sur le territoire national.

La logistique d’acheminement du vaccin

Dès la première semaine de janvier 2021, les premiers vaccins seront acheminés dans la Région Sud par des circuits « sécurisés » et « testés » pour « assurer la conservation et la livraison du vaccin dans de bonnes conditions » selon le communiqué de l’ARS. A noter que la conservation du vaccin BioNTech/Pfizer rend la logistique d’acheminement « complexe » puisqu’il doit être conservé à -80°C.

Une phase préparatoire nécessaire dans les établissements

Le vaccin sera administré en premier lieu pour les résidents en Ehpad et en unités de soins de longue durée puis dans un deuxième lieu dans les structures d’hébergements des personnes âgées. En accompagnement, l’ARS aide ces structures pour organiser les consultations vaccinales et recueillir le consentement des personnes pouvant être vaccinées afin de « déterminer le nombre de vaccins à délivrer ».



Par ailleurs, des cellules opérationnelles sont mises en place dans les départements de la région sous l’égide de l’ARS « pour coordonner, en lien avec les préfectures, l’ensemble des intervenants et partenaires et accompagner les établissements dans la démarche ».

Liens utiles :



> Les marins-pompiers traquent le virus dans les eaux usées de toute la région

> Renaud Muselier : « On va prendre notre destin en main pour éviter un 3e confinement »

> Méditerranée du Futur : Didier Raoult dénonce la gestion « technocratique » de l’épidémie