« Principe de réalité : nous devons renoncer aux séances en salle pour cette 15e édition » a annoncé dans un communiqué l’équipe des Rencontres Films Femmes Méditerranée, dédiées au cinéma féminin et qui devait se tenir du 20 au 26 novembre prochain. Mais c’était sans compter sur la détermination des organisatrices qui ont opté pour une version BIS de l’événement en proposant une sélection de neuf longs-métrages diffusés gratuitement sur la plateforme d’UniverCiné, aux dates initialement prévues.

Une édition sous le signe de l’utopie

Placée sous le double signe – cinéma de l’utopie, utopie du cinéma – cette édition singulière, permettra de découvrir des productions inédites (documentaires et fictions) issues d’une dizaine de pays, élargie cette année au-delà de la Méditerranée.

Parmi la sélection, on notera les incontournables luttes féministes du passé et d’aujourd’hui à l’instar de Moments of Resistance de Jo Schmeiser, présenté en première française ou encore Gli appunti di Anna Azzori de Constanze Ruhm : un essai cinématographique convoquant la mémoire d’Anna, une jeune femme perdue dans une manifestation féministe des années 70. D’autres combats prendront le visage de l’utopie comme celui de ces jeunes Syriens prêts à tout pour préserver les livres dans Daraya et la bibliothèque sous les bombes de Delphine Minoui et Bruno Joucla ou The Fish tale d’Emmanuelle Mayer : le portrait émouvant d’un jeune couple d’africains émigrés en Israël fondant leur espoir dans un avenir meilleur.

Côté fiction, les trois films proposés suscitent comme toujours une immense curiosité notamment La rivière sans repos de Marie-Hélène Cousineau et Madeline Ivalu : Inspiré du roman éponyme, ce film tourné dans le Grand Nord canadien suit le parcours d’une jeune femme Inuite, indépendante, se trouvant au carrefour de la modernité et de la tradition.

Rendez-vous sur la plateforme UniversCiné

Pour accéder aux films, le principe est simple : il suffira à l’e-festivalier de créer un compte sur le site UniversCiné.com, se rendre sur la page dédiée à Films Femmes Méditerranée et découvrir les 9 films mis en ligne gratuitement. À noter que les films pourront être regardés plusieurs fois, tout le temps et qu’ils seront accessibles sur tout le territoire français. En route pour le rêve et l’utopie, et dans le contexte actuel on pourra s’y rendre sans dérogation !

