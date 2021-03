L’accélérateur Earthship sisters ouvre sa deuxième promo. L’aventure se lançait en 2019, autour d’un programme d’empowerment (comprenez : le pouvoir de faire, la prise en main de son avenir par des individus ou un groupe) de femmes portées vers des valeurs d’humanisme et d’écologie.

Earthship sisters définit sa mission comme la formation d’un leadership environnemental féminin. Les femmes sélectionnées portent toutes un projet tourné vers l’écoresponsabilité (au stade embryonnaire). Elles embarquent pour une formation de neuf mois dont cinq week-ends et une navigation de 2 semaines en méditerranée.

Un projet ambitieux qui accueille, pour sa deuxième année (pas de promo en 2020, crise sanitaire oblige), 17 femmes (pardon, sisters) à bord.

Cette année, les 17 sisters ont entre 28 et 48 ans. Elles viennent majoritairement des Bouches-du-Rhône et plus globalement du sud de la France, mais aussi de Rhône-Alpes, Paris et même de Belgique.

Les projets des nouvelles recrues aussi sont variés, mais tous partagent les valeurs défendues par l’accélérateur, depuis la valorisation du local ou de l’humain jusqu’à la prise en compte des enjeux environnementaux.