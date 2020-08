Durant toute sa campagne, la nouvelle majorité municipale l’a répété comme un mantra : les écoles marseillaises sont l’une des priorités du mandat. Tout juste arrivé au pouvoir, le Printemps Marseillais a joint le geste à la parole en annonçant une enveloppe de 30 millions d’euros dédiée à la sécurisation des établissements. A quelques jours de la rentrée, l’équipe de Michèle Rubirola a présenté mardi 25 août les premiers travaux réalisés lors d’une visite de l’école François Moisson située dans le 2e arrondissement de Marseille.

Ecoles à Marseille : 10 millions déjà engagés

« Durant les précédentes mandatures, on a bien vu que l’équipe municipale ne faisait que des travaux curatifs au lieu d’essayer de prévenir les problèmes en amont. C’est ce que nous avons fait cet été », explique Pierre-Marie Ganozzi, le troisième adjoint de la maire Michèle Rubirola, délégué au « Plan écoles ». Les nouveaux élus ont consulté depuis la fin du mois de juillet les conseils d’écoles pour identifier les problèmes les plus urgents à traiter dans les établissements. A l’école François Moisson, la mairie a par exemple remplacer les sanitaires, changer l’éclairage de la cour et nettoyer les avaloirs pour éviter les problèmes d’inondations. « Nous avons déjà ramasser plus de six tonnes de matières diverses et variées dans les gouttières et les chéneaux de l’ensemble de nos écoles. Parfois, on a du y aller au marteau pour les enlever car cela n’avait jamais été fait, ce qui explique que les élèves se retrouvent parfois les pieds dans l’eau », raconte Pierre-Marie Ganozzi. Cette seule tâche a coûté à elle seule 600 000 euros à la mairie.

Au total, la mairie a déjà engagé 10 millions d’euros depuis le 10 août pour cette première phase de travaux sur les 30 millions annoncés. Le reste de ces mesures d’urgence va se poursuivre jusqu’aux vacances de décembre avec des opérations parfois plus importantes : « Nous avons par exemple besoin de refaire le préau d’une école », indique Pierre-Marie Ganozzi. Si la liste des travaux à effectuer d’ici le mois d’octobre a déjà été fixée, d’autres questions restent à résoudre comme les problèmes de chauffage dans certains établissements : « Nous étudions les écoles au cas par cas pour savoir quelle solution choisir mais ce sera fait avant cet hiver », assure l’adjoint.

Plus d’une école sur quatre concernée par le Plan écoles

Ces premières opérations ne sont que les prémices du grand Plan écoles à un milliard annoncé pendant la campagne. L’équipe de Michèle Rubirola est toujours en train d’étudier les deux audits réalisés par Qualiconsult et Apave pour la majorité précédente. « Je crois malheureusement que l’on ne peut pas en divulguer les détails car les documents restent la propriété de ces sociétés privées », se défend Pierre-Marie Ganozzi. Il donne cependant son analyse en annonçant d’après les résultats que 128 écoles sur les 470 établissements de la ville « ont des problèmes lourds sur l’étanchéité, des toits qui vont mal » ou encore des bâtiments trop exigus.

La mairie a d’ailleurs déjà localisé du foncier disponible pour agrandir les écoles qui en ont besoin ou en construire de nouvelles. En attendant, aucune date n’est pour l’heure annoncée concernant le lancement des appels d’offres. « Notre objectif est de lancer la plupart des travaux avant la fin du mandat et si possible, inaugurer au moins un établissement neuf », avance Pierre-Marie Ganozzi.

Reste à financer ce programme ambitieux. Interrogé par Gomet’ sur le montant exact, Pierre-Marie Ganozzi a sobrement répondu : « Je ne suis pas le maire de Marseille et je m’en tiens pour l’instant à ce qui a été annoncé pendant la campagne ». Dans une interview accordée à La Provence mardi matin, Michèle Rubirola a annoncé la création d’une équipe dédiée au montage des dossiers pour les fonds européens comme piste de financement pour son plan Ecoles. Elle évoque également la participation de la Région pour la partie écologique de son opération qui pourrait impliquer une « végétalisation des toits ».

Une rentrée sous tension avec le retour de la Covid



Outre le mauvais état des écoles, la nouvelle mairie doit en plus faire face à la recrudescence des cas de Covid-19 à Marseille. La situation inquiète de plus en plus les parents d’élèves et la municipalité tente de les rassurer. « Le personnel et les enseignants sont formés pour assurer la santé des élèves et nous avons réapprovisionné les stocks de masques, de gel hydroalcoolique et de papier toilette. Dans le contexte actuel, on veut être totalement transparent avec les familles », affirme Pierre Huguet, l’adjoint à l’éducation. Si pour l’heure, il affirme que toutes les conditions sont réunies pour une rentrée en toute sécurité, il n’écarte pas la possibilité d’une aggravation de la pandémie avec, en cas de cluster dans une école, « la fermeture possible de certains établissements.»

