Depuis quelques semaines, le nombre de cas de Covid-19 grimpe en flèche à Marseille et dans les Bouches-du-Rhône qui devient le territoire le plus touché par la nouvelle vague épidémique dans le pays. Pour tenter d’expliquer cette situation, le professeur Didier Raoult a publié une nouvelle vidéo mardi 24 août sur youtube en présentant les chiffres de l’IHU Méditerranée (voir l’intégralité ci-dessous).

Une confirmation de la hausse du nombre de cas à Marseille

Premier constat, la recrudescence des contaminations se confirme dans ses données avec un passage de 20 nouveaux cas par jour fin juillet à près de 150 autour du 15 août. Mais comme à son habitude, l’infectiologue reste prudent quant à la gravité de la crise : « On verra si cette augmentation du nombre de cas continue », tempère-t-il.

Un taux de mortalité dix fois plus bas

Ensuite, Didier Raoult explique que la nouvelle forme de la maladie observée tue moins que pendant l’épisode précédent : « La mortalité est pour l’instant beaucoup plus basse. Elle est dix fois plus basse que ce que l’on avait observé avant », affirme-t-il. Pour l’heure, l’IHU n’enregistre qu’un faible taux d’hospitalisation des malades. Il n’est que de 11% cet été contre 18% au printemps dernier. Autant d’éléments qui laissent à penser au professeur que « la nouvelle forme observée est pour l’instant beaucoup plus bénigne ».

