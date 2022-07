Share on Facebook

Pas de balades dans les calanques ni ailleurs en forêts au moins jusqu’à lundi. Compte-tenu des conditions météorologiques défavorables (vigilance orange à la canicule maintenue jusqu’à dimanche, nouvelle alerte renforcée sécheresse voir document source en pied d’articles), les vingt-cinq massifs forestiers des Bouches-du-Rhône exposés aux risques d’incendies restent fermés jusqu’au lundi 25 juillet inclus annonce la préfecture du département.

Cela concerne les massifs suivants : Montagnette, Rougadou, Alpilles, Chambremont, Chaîne des Cotes, Lançon, Les Roques, Pont de Rhaud, Quatre Termes, Concors, Trevaresse, Castillon, Sulauze, Arbois, Côte Bleue, Collines de Gardanne, Montaiguet, Regagnas, Sainte-Victoire, Etoile, Garlaban, Sainte-Baume, Calanques, Cap Canaille, Grand Caunet.

L’autorité préfectorale rappelle au passage que l’accessibilité aux massifs forestiers est déterminée quotidiennement en fonction de la météorologie et de la sécheresse. Elle est cartographiée et publiée pour chaque massif et pour les 90 communes concernées, à 17 heures la veille pour le lendemain, sur le site : http://bpatp.paca-ate.fr/

Cette carte (photo ci-dessous) indique le niveau de danger aux feux de forêts du massif et, par conséquent, le niveau de limitation qui s’y applique précise la préfecture.

Document source : Une nouvelle alerte renforcée sécheresse

