Natural Solutions, agence numérique au service de la biodiversité a développé EcoTeka à destination des collectivités et de ses agents pour surveiller en direct la santé des arbres en ville. Olivier Rovellotti, directeur de Natural Solutions détaille ses applications (*).

Pourquoi votre agence a-t-elle créé des applications pour suivre la renaturalisation de la ville ?

Olivier Rovellotti : Natural Solutions est une agence numérique spécialisée dans la gestion de données environnementales. Notre raison d’être est de mettre la technologie au service des acteurs de la biodiversité depuis 10 ans. Aujourd’hui, l’agence réalise un chiffre d’affaires de 1,5 million grâce à l’engagement et à la compétence d’une vingtaine de salariés à Marseille. Depuis notre création, nous avons développé l’application Ecobalade (sentier d’interprétation numérique) et participé au projet open source Geonature. Récemment, nous avons remarqué un fort engouement des élus pour la végétalisation en ville. C’est en réponse à cette attente que nous avons créé EcoTeka (gestion du patrimoine arboré), une application pour aider les élus et leurs agents à mieux comprendre la nature en ville et – in fine – à mieux agir pour la protéger.

EcoTeka s’adresse spécifiquement aux élus. Pourquoi ?

O.R : Nous nous sommes aperçus que l’arbre était assez mal compris en ville. Il peut être vu comme du mobilier urbain et ainsi être vite dégradé. Si l’arbre est en mauvaise santé et qu’une de ses branches tombe sur un citoyen, les communes peuvent avoir des soucis au niveau pénal. Dès qu’un arbre est en mauvaise santé, il faut le comprendre et établir un diagnostic pour éviter qu’il meure. Nous nous sommes aperçus que beaucoup d’arbres plantés par les mairies tombent rapidement malades, du fait de la méconnaissance et à la mauvaise gestion du parc arboricole urbain. La municipalité doit alors replanter de nouveaux arbres et cela s’avère très coûteux.

Nous sommes en mesure de faire un suivi de toutes les interventions réalisées sur chaque arbre en ville Olivier Rovelotti

Votre application permet donc de suivre la santé de chaque arbre en direct ?

O.R : Actuellement, nous sommes en mesure de faire un suivi de toutes les interventions réalisées sur chaque arbre en ville. Dans un avenir proche, nous souhaitons intégrer le diagnostic de « premier niveau » et accompagner les gestionnaires des collectivités grâce à des formations. Ils pourront effectuer eux-mêmes le diagnostic de « premier niveau » sans faire appel à un expert. À terme, nous souhaitons insérer ce diagnostic dans l’application, avec des photos des organes de l’arbre par exemple, pour suivre l’évolution de la maladie d’un arbre ou sa croissance en direct.

Avez-vous déjà amorcé un travail avec une commune ?

O.R : Nous travaillons déjà avec la commune d’Alès avec qui nous co-construisons notre solution. Nos équipes travaillent sur la première version qui offre un premier niveau de services de base de données. EcoTeka permet de visualiser l’inventaire sur un support dématérialisé et facilite la lecture de la donnée en toute sécurité. Avec la loi République numérique de 2016, les communes de plus de 3 500 habitants et d’au moins 50 agents sont tenues de publier les données sous un format ouvert et EcoTeka leur facilite cette publication.

(*) En tant que partenaire de Gomet’ pour le Guide de l’élu éco-responsable 2021, cette interview a été réalisée en juin 2021.