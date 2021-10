Share on Facebook

Fin du suspens dans la course aux micromobilités. Selon des sources concordantes, la Ville de Marseille a choisi les trois lauréats de l’appel d’offres sur les trottinettes lancé cet été pour la période octobre 2021- octobre 2023. Pas moins de neuf dossiers avaient été déposés sur le bureau d’Audrey Gatian, adjointe au maire de Marseille en charge de la mobilité.

Les opérateurs Voi et Bird rempilent pour deux années supplémentaires. Conformément aux attentes de la mairie, les deux cadors européens devront cependant se séparer de 500 véhicules chacun. La société américaine Lime, qui avait déjà remporté en mai dernier l’appel à manifestations d’intérêt sur les vélos en libre service (notre article), proposera elle aussi une flotte de 1500 trottinettes aux Marseillais.

Le marché est de taille, estimé, selon nos sources, à un total compris entre 12 et 15 millions d’euros sur deux ans, et à se partager entre les trois lauréats. Parmi les perdants, le Français Pony et l’Allemand Tier Mobility n’ont pas séduit le jury. La mairie devrait communiquer dans les prochaines heures les critères qui ont fait pencher la balance en la faveur de ces trois opérateurs.

Le nombre de trottinettes dans les rues de Marseille va donc passer de 6000 à 4500 à compter du 23 octobre. La municipalité précise cependant que ce chiffre pourra évoluer en cours d’exécution. Contrairement à l’ancienne DSP, les engins pourront circuler de nuit et auront l’obligation de stationner dans les 900 nouvelles zones dédiées. Les véhicules seront également bridés à 10 km/h en zones piétonnes (contre 25km/h à l’heure actuelle).

