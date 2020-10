Le tribunal de commerce de Marseille a officiellement accepté mercredi 7 octobre le rachat du quotidien La Marseillaise par le groupe Maritima Médias. « Un jugement positif pour le pluralisme de la presse dans la région mais aussi pour les salariés du titre », se félicite le journal de gauche sur son site internet.

Les salariés satisfaits mais vigilants sur la viabilité du projet

La filiale de Martigues communication, le service communication de la ville de Martigues, était seule en lice pour reprendre le titre et ouvertement soutenue par les équipes. « C’est une très grande satisfaction pour les salariés qui ont, durant ces derniers mois difficiles, continué à travailler avec application et un investissement sans bornes », se réjouit la CGT dans un communiqué.



Le syndicat ajoute cependant qu’il sera attentif « aux futures conditions et organisation de travail qui seront mises en place par le repreneur. La revalorisation salariale de tout le personnel, la refonte de notre site internet, les discussions sur le contenu, le développement des ventes et des abonnements ».

La Marseillaise placée en liquidation judiciaire en juillet dernier a frôlé la disparition a de nombreuses reprises. En juillet 2015, elle avait été reprise par les Editions des Fédérés, une société dirigée par le député communiste du Pays de Martigues Pierre Dharréville. Aujourd’hui, le quotidien reste dans le giron de la gauche sous la coupe du maire de Martigues, le communiste Gaby Charroux.

Lien utile :



L’actualité du journal La Marseillaise dans les archives de Gomet’