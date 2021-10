La petite reine affiche d’excellents résultats de rentrée à Lyon. La société JC Decaux, qui y a remporté le marché des vélos en libre-service en 2017, se félicite d’un bilan record de location de son service Vélo’v dans la capitale des Gaules pour le mois de septembre 2021. Le groupe relève ainsi une augmentation mensuelle de 8,15% de la location de ses équipements, soit 1 144 228 vélos loués, un record depuis la création du service Vélo’v en 2005. L’an passé, à la même période, JC Decaux avant enregistré un précédent record, preuve d’un engouement croissant de la population pour les déplacements à vélo. L’entreprise enregistre aussi ses meilleurs scores journaliers (49 063 locations le 30 septembre) et hebdomadaire (275 130 locations sur la semaine du 20 septembre).



Ainsi les premiers fruits de la politique volontariste du Grand Lyon porte ses fruits. Et c’est loin d’être terminé. L’exécutif lyonnais a adopté en septembre un vaste plan d’aménagement des “Voies Lyonnaises”, le nouveau nom du Réseau Express Vélo. D’ici 2030, 13 lignes, soit 355 km de voies cyclables sécurisées, seront aménagées dans la Métropole de Lyon.

JC Decaux : « Un marché pas comparable à Marseille »

Le parc déployé sur le Grand Lyon est le deuxième plus important de JC Decaux après celui de Paris. Au total 5000 vélos sont en libre service dans les rues lyonnaises et 80 stations supplémentaires viennent d’être ouvertes début octobre. Le service Vélo’v, propre au Grand Lyon, compte à ce jour 73 000 abonnés.

A côté, le parc marseillais est beaucoup plus restreint à Marseille, où le service Levélo, équivalent marseillais de Vélo’v, est déployé par JC Decaux à la demande de la Métropole. « Un marché pas comparable à celui de Lyon » tient-on à préciser du côté du groupe, contacté par Gomet’. Et pour cause, seulement 1000 vélos sont mis à disposition des Marseillais et dispatchés sur 130 stations, et qui enregistrent … 3000 utilisations quotidiennes (voir notre dossier).



Et le manque d’intérêt des marseillais pour les deux roues n’est pas en cause. Si Marseille est toujours dernière du baromètre des villes cyclables de la Fédération française des usagers de la bicyclette (Fub) de 2019 (auquel Lyon est classée 6e), en dépit des service de vélos mis à disposition, électriques ou non, on le doit avant tout au manque criant de pistes cyclables et d’aménagements pour faciliter les usages.

