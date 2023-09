La rentrée des classes aura officiellement lieu ce lundi 4 septembre. En amont de cette rentrée, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a tenu une conférence, jeudi 301 août, entouré des différents Dasen (directeurs académiques des services de l’éducation nationale). Bernard Beignier a détaillé les multiples changements qui vont marquer cette rentrée 2023 et les priorités du rectorat.

La réforme des lycées professionnels entre en vigueur

Emmanuel Macron l’avait annoncée : la réforme des lycées professionnels entre en vigueur en ce mois de septembre. Objectif : faire mieux correspondre la formations aux attente des recruteurs. « Nous avons des filières insérantes qui ne sont pas pourvues. A contrario, il y a des filières qui n’offrent pas de débouchés » expose Laurent Noé, secrétaire général de la région académique Provence-Alpes-Côte d’azur. Cela signifie donc que des filières sont amenées à disparaître, même si le rectorat n’a pas encore ciblé lesquelles. « Qui dit fermeture dit aussi création de filière […]. Nous avons le devoir de permettre aux élèves de trouver du travail une fois leur diplôme en poche. Nous sommes là pour conduire à l’emploi, pas à Pôle emploi … » martèle le recteur Bernard Beignier. Par ailleurs, chaque établissement accueillera prochainement un bureau d’entreprise qui pourra recevoir les recruteurs mais aussi accompagner les élèves dans leur recherche d’emploi.

Le Dasen des Bouches-du-Rhône Jean-Yves Bessol et le secrétaire général de l’académie d’Aix-Marseille Bruno Martin (crédit : JRG / Gomet’)

Rentrée académie Aix-Marseille : un « pacte » avec les enseignants

Une meilleure reconnaissance et une revalorisation des métiers : telles sont les revendications du corps enseignant depuis plusieurs années. Pour répondre à ces attentes, l’Etat propose un « pacte » avec les enseignants : ces derniers pourront se voir attribuer une rémunération supplémentaire allant jusqu’à 1250 euros bruts par an pour toute mission accomplie en plus de leur rôle habituel. « Il s’agit de récompenser l’implication des professeurs pour des missions qu’ils réalisaient déjà jusqu’alors bénévolement mais sans reconnaissance » détaille Franck Chameroy, secrétaire général adjoint en charge des moyens et de l’accompagnement des établissements.

« Ce ne sont pas des missions d’enseignement, il s’agit de missions péri ou extra-scolaire. Il n’est pas question de faire des économies en concentrant les charges sur les professeurs pour en recruter moins » insiste le Dasen des Bouches-du-Rhône Jean-Yves Bessol, qui a pris ses fonctions en mai 2023, succédant à Vincent Stanek (nommé recteur de Reims).

Pourtant, la mesure ne fait pas l’unanimité parmi le corps enseignant. Interrogée sur le plateau de Franceinfo, la secrétaire générale SNES-FSU Sophie Venetitay estime ainsi que « le pacte n’est pas de la revalorisation, c’est payer des tâches supplémentaires. Payer quelqu’un pour quelque chose qu’il fait, ce n’est pas complètement diruptif comme concept… Aujourd’hui, la charge de travail d’un enseignant est déjà très lourde […] donc ajouter des tâches supplémentaires, ça ne peut pas marcher […].»

Certains craignent en outre que ce pacte se substitue aux remplacements de court durée en l’absence de professeurs. Sur cet aspect, le rectorat a fait une mise au point ce 31 août : « Les deux mesures que sont le pacte et le remplacement de courte durée sont différentes » défend David Lazzerini, secrétaire général adjoint en charge des moyens et de l’accompagnement des établissements et directeur des relations et ressources humaines. Il évoque également la possibilité, en cas de remplacement impossible, de faire visionner un cours pré-enregistré, sous la surveillance d’un responsable.

[Education] Port de l’abaya : 34 cas signalés dans l’académie d’Aix-Marseille en 2023

Le rectorat de l’académie d’Aix-Marseille à Aix-en-Provence (crédit : JRG / Gomet’)

Les écoles laboratoires à Aix-Marseille : 200 établissements candidats à la rentrée

Annoncées par Emmanuel Macron en septembre 2021 et lancées à la rentrée 2022, les écoles laboratoires ne sont pas exactement une nouveauté. Elles n’en restent pas moins un axe prioritaire pour l’académie d’Aix-Marseille qui compte étendre davantage leur champ. Concrètement, les écoles qui proposent des projets pédagogiques jugés innovants se voient allouer une enveloppe pour la concrétisation de ce projet. Actuellement, 82 écoles marseillaises expérimentent ce dispositif, sur les 470 que dénombre la cité phocéenne.

Le maire de Marseille Benoît Payan avait d’ailleurs appelé de ses voeux la généralisation des écoles laboratoires à tous les établissements. « C’est une excellente idée, mais il nous faut avancer pas à pas » tempère Bernard Beignier, contacté à l’issue de la conférence de presse par Gomet’. « Nous dénombrons actuellement pas moins de 200 demandes d’écoles marseillaises qui veulent intégrer le dispositif, preuve qu’elles y adhèrent. Cela ne veut pas dire que les projets seront tous validés, mais ils ne seront pas jetés à la poubelle. Ceux qui doivent être affinés pour entrer dans les critères bénéficieront d’un accompagnement » précise-t-il.

Emmanuel Macron en juin 2022 devant l’école Menpenti à Marseille (10e), une des premières écoles laboratoires (crédit : MG / Gomet’)

Il souligne en outre les apports du Conseil national de la refondation sur l’éducation avec deux directives : renforcer l’autonomie financière des écoles dites innovantes, y compris hors de Marseille, en leur permettant de bénéficier d’une carte d’achat de 1800 euros pour financer des projets pédagogiques ; et le renforcement du pass culture pour les écoles innovantes de Marseille en y intégrant les transports pour se déplacer plus facilement vers les lieux de culture. « Les mesures du CNR éducation s’inspirent directement de Marseille en grand et ses écoles laboratoires. La démarche est la même » affirme Bernard Beignier. Ces mesures vont « continuer à être systématisées à la rentrée 2023 » peut-on lire dans le dossier de presse remis par le rectorat (voir en document source) et dispose pour cela d’une enveloppe de 500 millions d’euros au travers du Fonds d’innovation pédagogique.

Document source : les priorités de l’académie d’Aix-Marseille pour la rentrée 2023

