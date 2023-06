Marseille est décidément une ville-laboratoire pour Emmanuel Macron. En visite ce mardi matin 27 juin à l’école Saint-André de la Castellane (16e), le président de la République a annoncé l’extension du pass culture uniquement à Marseille pour les 82 écoles innovantes afin « d’encourager l’épanouissement culturel des enfants », confirme l’Elysée. Jusqu’alors réservé aux collégiens et lycéens, ce pass culture se présente sous la forme d’un chéquier permettant de financer des activités culturelles et sportives, et d’accéder à des services culturels tels que des places de cinéma, de musée, des livres etc.

Marseille en Grand : à l’école Saint André La Castellane, le Président @EmmanuelMacron répond aux questions de la presse. pic.twitter.com/81ITafa0pM — Élysée (@Elysee) June 27, 2023

Raccourcir les vacances scolaires pour lutter contre les inégalités

A côté de cette annonce, Emmanuel Macron a évoqué la question des vacances d’été. Il estime ainsi qu’il faut « rouvrir le débat du temps scolaire dans l’année. » Le chef de l’État préconise un système « à l’allemande » avec six semaines de vacances d’été et un programme allégé dans l’année pour permettre aux enfants de faire du sport l’après-midi. « Il y a des enfants qui ont parfois trois mois de vacances, or pendant cette période les inégalités reviennent », affirme le Président.

