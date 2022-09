C’est une rentrée un peu particulière qui attendait les élèves de l’école Henri Wallon, à Jas-de-Bouffan, le 1er septembre : durant l’été, plusieurs arbres ont poussé dans leur cour, sous lesquels des bancs permettent de s’abriter. L’habituel macadam bétonné a laissé place à des matériaux plus brut, comme du bois méditerranéen, et du gazon. Une première concrétisation du plan de végétalisation des écoles que mène la Ville et qui vise à apporter de la fraîcheur, alors que les fortes chaleurs estivales sont toujours accablantes en ce début septembre.

Autre surprise pour les enfants : le maire d’Aix-en-Provence, Sophie Joissains, est venue personnellement les accueillir dans l’enceinte de l’établissement, à l’occasion de l’inauguration de cette nouvelle cour végétalisée. En un an, vingt-huit autres cours d’écoles, diagnostiquées comme prioritaires en termes de manque de verdure, ont connu la même transformation, sur les soixante-quinze écoles publiques que compte Aix-en-Provence. Les quarante-sept restantes seront à leur tour végétalisées à l’horizon 2023. Un chantier prioritaire pour lequel la municipalité mobilisera un million d’euros par an jusqu’à la fin du mandat sur son budget destiné au programme « Bien vive à l’école », qui s’élève à 3,5 millions d’euros par an.

Sophie Joissains lors de l’inauguration de la nouvelle cour de l’école Henri Wallon (crédit : JRG / Gomet’)

Apporter de la fraîcheur et sensibiliser au développement durable

A l’issue de l’inauguration, Sophie Joissains et le recteur Bernard Beignier, aidés par les enfants, ont procédé à la plantation d’un arbre dans la cour. Symbole de communion autour de la nature, tous se sont retroussés les manches et ont saisi les pelles avec empressement, preuve que la nature fournit un terrain de jeu idéal pour les enfants.

Les enfants se précipitent pour donner les premières pelletés servant à planter l’arbre (crédit : JRG / Gomet’)

Si rafraîchir l’atmosphère est un impératif en cette période de sécheresse, sensibiliser des enfants au développement durable l’est tout autant. Cette opération de végétalisation comprend donc également tout un volet pédagogique, appuyé par la Ville et l’Education nationale en concertation avec les équipes scolaires et les chefs d’établissement. « Ce sont les enseignants qui imaginent les projets à mener avec les enfants et nous, nous les aidons. Ce peut être de faire un potager, fabriquer des cabanes, planter des arbres … » détaille Sophie Joissains au micro de Gomet’ (voir la vidéo ci-dessous). La végétalisation des cours est également l’occasion pour la Ville de les rendre plus inclusive, par exemple en ne plaçant plus les terrains de foot, principalement occupés par les garçons, au milieu de la cour afin de redonner davantage de place aux filles.

Au-delà de l’enceinte scolaire, la Ville travaille actuellement au renforcement d’un plan d’éducation au développement durable au travers de l’alimentation notamment – les repas des cantines sont élaborés par les services municipaux au sein de la cuisine centrale qui privilégie les circuits courts -, la lutte contre le gaspillage alimentaire, mais aussi de visites scolaires au sein des serres municipales, entre autres. Des pistes cyclables adaptées aux enfants sont également installées dans les cours d’écoles comme dans la ville afin de favoriser la pratique du vélo le plus tôt possible.

Un million d’euros pour améliorer le confort thermique des bâtiments scolaires



Les cours d’écoles ne sont pas les seules à faire l’objet de rénovation de la part de la mairie. Cette dernière a décidé de consacrer un million d’euros par an pour la rénovation thermique des bâtiments scolaires, en plus du budget d’1,5 million d’euros habituellement consacré à un programme plus vaste de rénovation des écoles. Ce plan dédié au confort thermique comprend ainsi l’installation de plafonniers dans les salles de classes et l’isolation, dans un premier temps, des façades sud, qui attirent le plus la chaleur. Ce premier pan devrait être achevé d’ici la fin du mandat. Viendront ensuite les façades est, ouest et nord pour toutes les écoles publiques de la ville.

Le maire d’Aix-en-Provence Sophie Joissains détaille le plan végétalisation des cours d’écoles de la Ville :

Liens utiles :



> L’action de la Ville détaillée sur son site Internet

> Une étude de l’Agam : l’irrésistible essor de la pratique du vélo à Aix Marseille aussi !

> Nos actualités sur Aix-en-Provence