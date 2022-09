Share on Facebook

Le 43e congrès de la Mutualité Française s’est ouvert à Marseille ce mercredi 7 septembre et durera jusqu’à vendredi. Pour la plénière d’ouverture, marquée par une intervention vidéo d’Emmanuel Macron et la présence de la Secrétaire d’Etat Marlène Schiappa, 2000 participants se sont massés dans l’enceinte du parc Chanot. Cela faisait 68 ans, soit depuis 1954, que la cité phocéenne n’avait pas accueilli cet événement.

C’est un congrès particulier qui s’est ouvert à Marseille, ce mercredi 7 septembre, au lendemain de la crise du covid-19. Organisé tous les trois ans, cet événement a vocation à réunir l’ensemble des acteurs de la mutualité et les représentants des pouvoirs publics. La cérémonie d’ouverture a donc vu défiler la secrétaire d’Etat à l’économie sociale et solidaire Marlène Schiappa, le président de la Région Sud Renaud Muselier, le maire de Marseille Benoît Payan, mais aussi le préfet délégué au plan Marseille en grand Laurent Carrié, autour du président de la Mutualité française Eric Chenut. Ce dernier a esquissé l’avenir de la mutualité à l’aune des nouveaux enjeux qui se présentent à elle : transition démographique, énergétique, écologie, numérique … « Nous pouvons, nous voulons, nous devons construire et inventer ensemble les protections dont nous aurons besoin face aux défis d’une société en plein bouleversement », a rappelé Eric Chenut.

A ses côtés, le président de la Mutualité française Sud Jean-Paul Benoît rappelle les fondements du mouvement : « Nous sommes des mutualistes, donc avant tout des humanistes. Nous ne pouvons pas rester insensible à ce qu’il se passe en Méditerranée avec les migrants, […] ou encore la crise de l’hôpital public avec la fermeture des services d’urgence », plaide-t-il. Il appelle également à « l’instauration d’une politique sanitaire territoriale. »

Jean-Paul Benoît répond à Emmanuel Macron : « Il faut dépasser le diagnostic et passer aux solutions »

A l’occasion de cette plénière, la Mutualité française a présenté sa raison d’être : « se protéger mutuellement aujourd’hui pour, ensemble, construire les solidarités de demain » fondée sur l’ancrage local, le participatif, l’innovation au service de la santé et de la protection pour tous.

De gauche à droite : le maire de Marseille Benoît Payan, Eric Chenut, Marlène Schiappa, le président de la Région Sud Renaud Muselier et le préfet Laurent Carrié, au premier rang pour l’ouverture du congrès de la Mutualité française (crédit : JRG / Gomet’)

Un congrès en parallèle du lancement du Conseil national de la refondation

Une des raisons suggérées par les organisateurs de l’absence du président de la République est le lancement, ce jeudi 8 septembre, du Conseil national de la refondation promis par Emmanuel Macron durant sa campagne. Le chef de l’Etat est d’ailleurs longuement revenu dessus dans son message vidéo, adressé en fin de matinée : « C’est une nouvelle manière de débattre, pas une nouvelle institution », a-t-il cherché à clarifier. Faisant écho aux propos d’Eric Chenut et Jean-Paul Benoît, il défend « un approche territoriale, bassin de vie par bassin de vie » pour améliorer le système de santé français qui il l’a reconnu, mérite des ajustements, par exemple « dans le quotidien des personnes âgées et de ceux qui les accompagnent. »

A ce titre, le président de la Mutualité Eric Chenut s’est éclipsé du congrès pour faire une incursion à Marcoussis dans l’Essonne où était lancé ce fameux CNR et où il défendra les valeurs énoncées à Marseille. Vendredi 9 septembre, c’est au ministre de la santé François Braun de descendre dans la cité phocéenne pour intervenir lors du congrès.

