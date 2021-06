Share on Facebook

Ce dimanche 20 juin 2021 est un nouvelle étape dans la crise démocratique qui, élection après élection, s’aggrave en France. Le taux de participation atteint un niveau historiquement avec près de 70% d’abstention selon les différentes estimations. Autre enseignement : l’échec du Rassemblement national qui ne parvient pas à confirmer les bons sondages.



Selon les estimations sorties des urnes, le candidat RN Thierry Mariani est au coude à coude avec Renaud Muselier, l’un et l’autre obtiendraient autour de 34% à 35%. Ce qui laisse espérer au président sortant de prolonger son mandat à l’Hôtel de la Région, s’il obtient de nouveaux soutiens au second tour. Jean-Marc Gorvernatori, candidat de l’écologie au centre, qui obtient plus de 5% devrait se rallier.



