Une tendance se dessine en Provence-Alpes-Côte d’Azur pour ce premier tour des régionales 2021, malgré une abstention record. Quelques heures après le début du dépouillement, et alors que plusieurs communes ont déjà terminé de comptabiliser les bulletins de vote, les premières estimations révélées par France 3 à 20 heures donnent Thierry Mariani (RN) vainqueur du premier tour, d’une courte tête, avec 34% des suffrages. Contrairement à ce que prévoyaient les derniers sondages, Renaud Muselier (LR-LREM) talonne l’ancien ministre des Transports.

Le président sortant de la Région Sud est pour le moment deuxième avec 33% des suffrages. « Nous avons déjoué la totalité des sondages dans cette région », se félicite Renaud Muselier sur France 3, et d’ajouter « une large avance du RN, je n’y ai jamais cru […] à nous de prendre notre destin entre nos mains ». Le président de la Région Sud appel à un front républicain pour le second tour afin de faire échouer le RN.

Le candidat du Rassemblement écologique et social, Jean-Laurent Félizia (EELV), complète le podium avec 15% des votes. Loin derrière le trio de tête, la liste conduite par l’écologiste Jean-Marc Governatori plafonne à un peu plus de 5%. Un score qui permet pour le moment à l’élu d’opposition niçois la possibilité d’engager des négociations avec Renaud Muselier en vue d’une fusion au second tour. « Je n’ai pas encore parlé à Renaud Muselier mais je vais le faire, et je peux affirmer que c’est notre électorat qui décidera du second tour » affirme-t-il ce soir sur France 3.

