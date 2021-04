Pour son édition 2021, le sommet international Emerging Valley organisé à Marseille a consacré l’une de ses tables-rondes au capital-développement en Afrique à l’heure du Covid-19. L’occasion pour les investisseurs fin connaisseurs de l’économie du continent de souligner « la formidable résilience du territoire malgré la crise » affirme Cyril Collon, co-directeur du fonds Partech Africa.

Capital développement en Afrique : moins de dollars mais plus de levée de fonds

Dans sa dernière étude sur l’année passée, Partech Africa relève une baisse importante des montants levés par rapport à 2019, soit 1,42 milliard de dollars contre plus de 2 milliards sur l’exercice précédent. « L’impact de l’épidémie est indéniable », avoue Cyril Collon mais il insiste surtout sur le nombre d’opérations qui a littéralement explosé de son côté passant de 250 à 359 en un an : « Sur le marché mondial, les fonds se sont tournés vers les grosses opérations les moins risquées. En Afrique, l’épidémie a eu l’effet inverse avec un retour en force sur l’amorçage démontrant la solidité des start-up du continent », analyse-t-il. Sur la répartition géographique, il confirme la domination du Nigéria « toujours à l’épicentre », suivi de près par l’Egypte. Mais l’Afrique francophone semble monter en puissance : « Je vois de plus en plus de belles choses au Sénégal, en Côte d’Ivoire, au Maroc et en Tunisie », avance Cyril Collon.

Covid-19 : les réseaux d’investisseurs en Afrique s’organisent

Pour sa part, Tomi Davies, le fondateur de l’African business angels network, note que l’apparition de l’épidémie a favorisé l’apparition de deux nouveaux réseaux d’investisseurs. Il s’agit des entrepreneurs africains issus des diasporas anglophones et francophones « qui ont profité de cette crise pour se monter en réseau », raconte-t-il. La co-fondatrice du fonds marocain Outlierz Ventures, Kenza Lahlou, explique que « les deals sont closés plus rapidement à distance notamment avec les fonds américains ou chinois qui n’ont plus à se déplacer ».

Capture : Emerging Valley 2021

Pour 2021, la tendance semble se confirmer avec un démarrage très fort : « La dynamique devrait être encore plus forte qu’en 2020 », prévoit Cyril Collon qui indique que le nombre de levée de fonds au premier trimestre est supérieur à celui de la même période de l’année précédente.

Liens utiles :



> Retrouvez le replay intégral de la conférence d’Emerging Valley « Investir en Afrique à l’heure de la Covid-19 »

> Emerging Valley : un lab et un débat pour des solutions de défense de la biodiversité