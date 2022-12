Emerging Valley 2022 a concentré pendant une journée à Marseille tout ce qui fait le lien avec l’Afrique. De la première soirée d’accueil, le before, au musée Regards de Provence, le succès était tangible : des dizaines de jeunes entrepreneurs africains et européens, des décideurs du territoire parcouraient les salles d’exposition de l’ancienne station sanitaire. À tel point que la directrice du musée, Adeline Dumon, s’inquiétait de cette densité humaine qui déambulait entre les cimaises et risquait de frôler les toiles d’Antoine et Jos-Henri Ponchin. Le ton était donné. Samir Abdelkrim, pour cette reprise de la rencontre en présentiel a cumulé nombre de manifestations, jury, remises de prix, formations et coaching, grands et petits débats trop souvent dispersés qui, réunis, ont donné à cette journée un impact exceptionnel. Car si chacun s’est déplacé pour un programme précis, pour un rendez-vous dans un cadre donné, tous étaient présents, curieux, assoiffés de liens et d’échanges d’expérience.

Une autre Afrique s’impose, celle de la jeunesse et de l’innovation

Débat animé par Gomet’ © Camara

Pour cette 6e édition qui s’est tenue mardi 29 novembre 2022 l’actualité imposait de débattre de souveraineté́ énergétique, de souveraineté́ alimentaire, de santé, d’éducation et de développement durable. Avec 2 650 participants en présentiel et en distanciel, 250 start-up et incubateurs, 140 speakers et 50 partenaires et investisseurs venus de 73 pays, l’évènement a, de nouveau, connu un grand succès, confirmant sa montée en puissance et sa légitimité. Près de 40 conférences, tables rondes, fireside chats, pitchs sessions, ateliers et remises de prix ont été organisés tout au long de la journée. Une dizaine d’annonces officielles ont été faites lors de cette journée par les différents partenaires (voir documents source ci-dessous). Mais, au risque de déprimer les organisateurs, c’est souvent en dehors de séances officielles que les liens les plus profitables se sont nouées. En quelques minutes des startupers des différents pays d’Afrique francophones ou anglophones, utilisant parfois le globish, créaient des boucles WhatsApp et s’échangeaient des liens utiles ou partageaient des expériences vécues.

Les groupes informels de jeunes entrepreneurs se forment spontanément © Apothéloz

Que de chemin parcouru depuis la parution de “Start-up Lions, au cœur de l’african tech” le livre reportage de Samir Abdelkrim, il était alors un journaliste, un découvreur, un narrateur, qui a mis à jour tout un pan de l’Afrique trop souvent enfouit sous les conflits géopolitiques internationaux ou les crises de gouvernance. Dans ce livre et avec les sessions d’Emerging Valley qui ont pris une ampleur de plus en plus grande s’est imposée une autre Afrique, celle de la jeunesse, celle qui positive, celle qui entreprend et qui porte des espoirs de renouveau dans ses 54 pays. Entre un livre, un simple livre et les 2 500 participants d’Emerging Valley en 2022, il y a un travail inlassable de conviction, de construction, qui porte ses fruits et qui est aujourd’hui reconnu par les collectivités territoriales de notre région, par les ministères, mais aussi et surtout par de grands opérateurs comme l’Agence française de développement.

Vers un livre blanc sur la co-innovation Europe Afrique

Fort de ces cinq années de vécu, Samir Abdlekrim met en chantier pour le premier trimestre 2023 un livre blanc officiel sur la co-innovation Europe Afrique ; état des lieux, enjeux, questions liées aux financements, etc. seront abordées dans ce grand document utile à la communauté́ internationale et aux décideurs mondiaux.

Document source : le communiqué officiel de synthèse