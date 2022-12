La Métropole Aix-Marseille Provence s’associe à la start-up française Geovelo, spécialisée dans le calcul d’itinéraires et l’analyse de données pour les collectivités locales. Cette entreprise implantée à Tours a développé une application gratuite permettant de favoriser la pratique du vélo dans les déplacements du quotidien. Chaque cycliste qui télécharge l’application peut ainsi retrouver, en un clic, les pistes cyclables disponibles, les meilleurs itinéraires ou encore la position des parkings sécurisés et des stations de vélo en libre-service. Geovelo s’adapte à plusieurs types de biclous (vélo électrique, VTT, vélo classique, et bientôt cargo), et propose des itinéraires variés, en fonction de votre besoin (sécurisé, balade, standard). L’outil est gratuit et disponible sur Google Play et l’AppStore.



Dans le cadre de cette nouvelle collaboration, Geovelo fournira en contrepartie à la Métropole, et aux communes du territoire, les données issues des retours effectués par les utilisateurs de l’application. L’idée étant « que chacun puisse participer à l’amélioration du réseau cyclable », indique l’établissement public dans un communiqué du 24 octobre. Ce partenariat doit notamment permettre de recenser la vitesse moyenne des cyclistes dans chaque rue, et d’identifier les parcours les plus empruntés. Un moyen d’optimiser localement les itinéraires proposés, d’entretenir au mieux l’ensemble du réseau cyclable métropolitain, et de proposer aux habitants et aux touristes des chemins sécurisés.

Trajet Baille-Vieux Port en vélo à Marseille (crédit : Geovelo)

Les cyclistes marseillais demandent un coup de pédale supplémentaire de la Métropole

Dans le cadre de son Plan vélo, engagé en 2019, la Métropole va investir 60 millions d’euros sur cinq ans, en complément des 40 millions d’euros déjà mobilisés par le Département des Bouches-du-Rhône. Ce vaste programme prévoit la construction de huit lignes de pistes cyclables à Marseille d’ici 2024, et leur extension à horizon 2030. « On veut en faire un maximum pour les Jeux olympiques », nous glissait en mai, dans un entretien, Martine Vassal, la présidente de la Métropole.



Mais aujourd’hui, à mi-parcours, les collectifs de cyclistes dénoncent le retard des chantiers. Par ailleurs, selon le dernier baromètre des communes cyclables, publié par la Fédération des usagers de la bicyclette (Fub), Marseille est toujours la lanterne rouge des grandes villes où il fait bon rouler à vélo.

