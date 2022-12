La Fondation de France organise la prochaine édition de l’évènement Marseille pour le bien commun qui vise à lever des fonds pour dix projets marseillais, qui aura lieu le 5 juin 2023. A l’occasion, les associations présenteront leurs projets sur scène en 4 minutes pour convaincre les donateurs privés qui brandiront des pancartes sur lesquelles sont écrites la somme qu’ils donnent. « Nous l’organisons en partenariat avec Obole, une start up nantaise qui développe des nuits du bien commun dans plusieurs villes françaises », explique Cécile Malo, la directrice régionale de la Fondation de France Méditerranée. L’évènement est également soutenu par la Ville de Marseille et par plusieurs mécènes, qui se sont réunis mercredi au restaurant solidaire Le République, lui-même lauréat de la première édition.

10 projets sélectionnés seront ensuite coachés jusqu’au grand jour

« Nous soutenons l’idée que la philanthropie a un rôle important dans notre société. Nous voulons valoriser la générosité et réunir toutes les forces du territoire pour l’impacter positivement avec cette soirée », affirme Cécile Malo. L’appel à candidatures, ouvert aujourd’hui jusqu’au 5 janvier, permettra aux mécènes de sélectionner 20 dossiers qui passeront ensuite un grand oral le 13 avril. Les 10 projets sélectionnés seront ensuite coachés jusqu’au grand jour. « Nous favorisons les projets innovants répondant à un vrai besoin », précise Cécile Malo. La sélection est ouverte à toutes les thématiques : social, santé, éducation, culture, environnement, citoyenneté… « On a récolté 400 000 euros l’année dernière. Cette année, on vise 600 000 euros », se réjouit la directrice régionale de la Fondation de France.

Sébastien Richard, fondateur du restaurant solidaire Le République, qui est lauréat de la première édition et hôte du lancement de la deuxième, témoigne : « On veut permettre à tous types de personnes d’avoir accès à la restauration. On propose donc des repas à 1 euro à des personnes qui viennent par le biais d’associations que nous conventionnons ». Le restaurant est aussi une entreprise d’insertion : 12 des 26 employés sont en parcours d’insertion et de formation. « Marseille pour le bien commun nous permet de faire connaître l’association et de récupérer des fonds », se réjouit le fondateur.

Cécile Malo et Sébastien Richard. (Crédit : Lisa Défossez)

Sylvain Bucquet, lui aussi lauréat de la première saison, a fondé T’Cap 21 dans l’ancienne gare de Niolon, où il embauche des personnes en situation de handicap. « C’est un lieu de rencontre qui permet aux personnes en situation de handicap de sortir de leur milieu sécurisé. On a aussi trois chambres d’hôte et un tiers lieu où les habitants peuvent se retrouver », témoigne-t-il.

Olivia Fortin, adjointe au maire de Marseille en charge de l’action publique, était présente à la première édition. « C’est un élan de générosité qui est rendu visible. J’ai pu découvrir ou redécouvrir 10 formidables projets pleins de sens pour faire progresser la ville et les droits de chacun. On a besoin de ça à Marseille », affirme-t-elle. La Ville soutient l’évènement en mettant à disposition le Palais du Pharo et en l’aidant à trouver des mécènes. « J’ai hâte de découvrir dix nouveaux projets », s’impatiente l’adjointe.

« Onet est une entreprise qui veut agir pour son territoire et contribuer à des projets solidaires » Caroline Robert

Marie-Pierre Fabre, du Fonds de dotation Compagnie Fruitière, mécène de Marseille pour le bien commun, affirme : « L’entreprise doit avoir une conscience et jouer un rôle dans la société ». Caroline Robert, de chez Onet, autre mécène, ajoute : « Pour nous, c’était une évidence d’être partie prenante de cette deuxième édition. Onet est une entreprise qui veut agir pour son territoire et contribuer à des projets solidaires ». La Fondation de France réalise de nombreux autres projets à Marseille et dans la région. Par exemple, elle soutient l’association Le Bouillon de Noailles, qui est un lieu d’accueil pour les enfants et un restaurant solidaire, Pain et partage qui travaille sur l’alimentation durable, ou encore l’amicale des locataires d’Air Bel, un collectif de femmes qui crée des activités qui répondent aux besoins des habitants de la cité.

