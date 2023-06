Le chef de l’Etat, Emmanuel Macron qui se rend à Marseille du lundi 26 au mercredi 28 juin 2023 afin de lancer l’acte 2 de son plan Marseille en grand sera accompagné de plusieurs ministres en charge de dossiers qui seront abordés durant le séjour présidentiel.

Voici les membres du gouvernement qui sont impliqués et présents à Marseille : Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur et des Outre-mer, Eric Dupont-Moretti, garde des Sceaux, ministre de la Justice, Pap Ndiaye, ministre de l’Education nationale et de la Jeunesse, Rima Abdul-Malak, ministre de la Culture, François Braun, ministre de la Santé et de la Prévention, Clément Beaune, ministre délégué chargé des transports, Olivier Klein, ministre délégué chargé de la Ville et du Logement, et Patricia Miralles, secrétaire d’Etat chargée des anciens combattants et de la mémoire, sur les différentes séquences les concernant.

Plus d’infos à suivre sur le programme des trois jours d’Emmanuel Macron à Marseille

