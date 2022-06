Ce contenu est réservé à nos abonnés ! Abonnez-vous à partir de 24,99€/mois Accédez aux contenus de Gomet’ en illimité Participez à tous les débats de notre territoire Profitez d’avantages et de services exclusifs S’abonner à Gomet’ Premium Déjà abonné ? Connectez-vous.

Eurobiomed, pôle de compétitivité du Sud de la France dédié à la healthtech et DocCity LifeSciences, opérateur immobilier et prestataire de services pour créer des lieux d'innovation et de santé, ont signé ce 20 juin un partenariat. Objectif : faire émerger Doc City Marseille, futur biopole centré sur la recherche et l'innovation dans le domaine médical à Marseille.…