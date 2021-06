Mardi 22

11h – Marseille – Théâtre de la Criée. L’imaginaire en partage ! – Présentation de la saison 2021/2022. Avec Macha Makeïeff, directrice du théâtre et son équipe.

Mercredi 23

15h – Mallemort – Station d’expérimentation arboricole La Pugère. Visite du dispositif agrivoltaïque et remise du prix Sival Innovation 2021, en présence d’Antoine Nogier, président et fondateur de Sun’Agri et Bruno Dupont, président du Sival Angers.

Jeudi 24

17h – Territoire du pays d’Aix – Venelles. Concertation citoyenne organisée par la Safer Paca (Société d’Aménagement Foncier et d’Établissement Rural) avec pour thème : Que seront demain nos territoires ? Quels paysages, quelles agricultures, quelle qualité de vie souhaitons-nous ?

Inscriptions aux ateliers. Salle ALSH, L’Ousteau, Chemin du Plan, 13770 Venelles.

9h-10h30 – France – Visioconférence de presse. État des lieux post réouverture, les tendances de réservations sur l’été ainsi que la stratégie de marque du groupe Vacances Bleues. Présentation par Franck Noël, directeur commercial et marketing, en charge du développement.

11h-12h30 – France – Visioconférence de presse. La crise du Covid-19 vue par les sciences humaines et sociales : conséquences de la crise du Covid-19 sur la vie démocratique et les institutions, sur le travail scientifique et la vie quotidienne, etc. Avec Marie Gaille, directrice adjointe scientifique à l’Institut des sciences humaines et sociales du CNRS, coordinatrice de la plateforme SHS santé, Luc Berlivet, politiste et historien de la santé publique au CNRS, Stéphanie Ruphy, philosophe à l’ENS-PSL, Stéphanie Hennette-Vauchez, juriste à l’Université Paris Nanterre, Centre de théorie et analyse du droit et Romain Pasquier, politiste au CNRS, laboratoire Arenes.

17h – Marseille – Visioconférence. « Les acteurs de la place maritime de Marseille-Fos au service du développement du business Afrique Europe » : learningVisio organisée par Africalink en partenariat avec le Grand Port Maritime de Marseille et Via Marseille Fos.

Inscriptions ici.

19h – Marseille – Centre culturel de la JAF. Vernissage de l’exposition photo de Gilles Bader « Artsakh 2020, Le jardin noir des résistances » puis table ronde-débat « Quel avenir pour l’Arménie et l’Artsakh, après la guerre des 44 jours ? ».

Centre culturel de la JAF – 47 avenue de Toulon 13006 Marseille.

Inscriptions ici.

Vendredi 25

9h-17h30 – Aix-Marseille – Retransmission en ligne. Lancement de la Mission interdisciplinarité d’Aix-Marseille Université (AMU) : découvrir les enjeux de l’interdisciplinarité, axe stratégique majeur de l’université. Avec Eric Berton, président d’AMU, Maryline Crivello, vice-présidente du conseil d’administration d’AMU, Antoine Petit, Président – directeur général du CNRS et Valérie Verdier, présidente – directrice générale de l’IRD.

Le programme de la journée. Suivre l’événement en ligne.

13h30-16h30 – Aix-en-Provence – Site-Mémorial du Camp des Milles. Aix-Marseille Université s’associe avec la Fondation du Camp des Milles pour la laïcité, la citoyenneté, la culture de l’engagement, la lutte contre le racisme et l’antisémitisme. Parcours muséographique du site-mémorial du Camp des Milles puis ouverture du cycle de discussion par Éric Berton, président d’Aix-Marseille Université et Alain Chouraqui, président de la Fondation du Camps des Milles – Mémoire et Education.

Site-Mémorial du Camp des Milles 40 Chemin de la Badesse – 13290 Aix-en-Provence.

Plus de détails sur l’événement. Retranscription en direct ici.

11h – Métropole Aix-Marseille – Parc Chanot. Le rendez-vous de la rénovation énergétique (#RDVRENO) s’installe sur le Salon de l’immobilier et de la rénovation Immexpo. Ateliers : 11h – bien isoler son logement, 15h – préparer et financer sa rénovation, 17h – maîtriser ses consommations. et table-ronde « La rénovation énergétique dans l’immobilier »

Entrées gratuites et invitations à retrouver ici.