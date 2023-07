Le collectif Banlieues Respect a proposé au président de la République Emmanuel Macron et à la Première ministre Élisabeth Borne que le siège du Ministère de la Ville soit déplacé à Marseille. Une communication qui coïncide avec la passation de pouvoir au secrétariat à la ville. La députée des Bouches-du-Rhône Sabrina Roubache-Agresti a en effet pris ses fonctions vendredi 21 juillet, dans le cadre du remaniement du gouvernement annoncé la veille. Elle succède à Olivier Klein qui était également en charge du Logement, un portefeuille désormais dévolu à Patrice Vergriete, maire DVG de Dunkerque.

« Marseille, cité à la longue histoire méditerranéenne et au formidable melting pot ethnique et culturel, reste – malgré d’énormes problèmes sociaux liés au chômage et au trafic de drogue – une ville où le vivre-ensemble républicain est une réalité quotidienne » affirme le collectif. A l’occasion de la nomination de la députée marseillaise Sabrina Agresti-Roubache au poste de ministre de la Ville, le moment est opportun de faire de la cité phocéenne un modèle d’intégration duquel devraient s’inspirer les autres villes françaises en proie au doute, grignotées par les partis extrémistes et lézardées profondément par les dernières émeutes urbaines qui ont coûté au pays près d’un milliard de d’euros en dégâts matériels. »

Je suis ce que la République française m’a permis d’être 🇫🇷



Enfant de Marseille, de l’un des quartiers les plus pauvres d’Europe, c’est au service de la France, avec ma détermination, ma force et mes convictions, que je vais agir pour nos #villes de demain. pic.twitter.com/WkD1itnShx — Sabrina Agresti-Roubache (@SabrinaRoubache) July 21, 2023

Lien utile :



Remaniement : la marseillaise Sabrina Agresti-Roubache nommée secrétaire d’Etat à la Ville