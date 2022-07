Johnny Depp à Vitrolles samedi soir

Ce soir et demain soir, profitez des deux dernières soirées pour célébrer le rock’n’rool à Vitrolles. Le festival Jardin Sonore fait venir samedi l’acteur Johnny Depp aux côtés du guitariste américain Jeff Beck samedi 23 à 20h. Les deux acolytes viennent d’ailleurs de sortir un nouvel album intitulé 18, qui revisite les classiques du rock. En plus de l’offre musicale, de nombreux foodtrucks seront mis à disposition pour permettre au public de se restaurer sur place, mais aussi des espaces détente, des bars à thème, stands de vêtements et bijoux, baby-foot …

Johnny Depp sera aux côtés de Jeff Beck pour le festival Jardin Sonore à Vitrolles le 23 juillet (crédit : DR)

Le premier week-end des Grandes halles du Vieux-Port à Marseille

C’est le premier week-end d’ouverture des Grandes halles de Marseille, au 30A cours d’Estienne d’Orves. Douze restaurateurs se tiennent prêts à vous servir selon vos envies : des plateaux de crustacés, de la viande rôtie, de plats végétariens… Chaque carte comporte un plat avec un prix d’appel à 7 euros. Découvrez également la cave à vins du stand « le canon du Vieux-Port » qui propose plus de 500 vins différents. Pour le plaisir des papilles et de se retrouver dans le centre de Marseille.

Dernier week-end pour le festival Jazz des 5 continents

Depuis plus de 20 ans, le festival jazz des 5 contients inspire les Marseillais. Mais le festival touche déjà à sa fin. Retrouvez General Elektriks vendredi 22 juillet et aussi du funk, de la pop et même du hip-hop avec le jazzman Herbie Hancock. Samedi soir, dans l’écrin du Palais Longchamp, le compositeur et parolier français James BKS, né musicalement sur la planète hip-hop, vous donne rendez-vous. L’artiste franco-nigériane Asa, dont les mélodies sont spontanées et sophistiquées, mêlant les sonorités de la la soul et l’afro beat, le folk ou le reggae, sera aussi de la partie avec un trio féminin étonnant « Nout » qui compose ses mélodies à base de flûte traversière, de harpe électrique et de batterie.

Découvrez le restaurant itinérant « le Ventrus avec vue » en Camargue

Dans le parc du château d’Avignon, ce restaurant est autant à découvrir pour ses plats que pour son apparence originale. Son allure de maison en bois posée et itinérante, confère au restaurant un air de château ambulant du dessin animé japonais Hayao Miyazaki. Dans le cadre de la nouvelle saison Marseille Provence Gastronomie, ce sont les chefs Valentin Small et Léopold Pellizon qui proposeront leur création jusqu’au 31 juillet. Pensez à réserver. Le soir, le ventrus propose un cadrte blanche en quatre temps à 58 euros et 30 euros le midi (entrée, plat, dessert).

Raoul Dufy à l’hôtel de Caumont d’Aix-en-Provence

Dédiée à Raoul Dufy à l’hôtel de Caumont à Aix-en-Provence, l’exposition retrace les liens étroits avec Paul Cézanne, qui a passé ses vieux jours en Provence et à peindre la Sainte-Victoire. Découvrez les 90 œuvres de l’artiste, hautes en couleurs, inspirés par les modèles impressionnistes. Raoul Dufy, originaire du Havre, s’est plu à peindre le Sud de la France, de La Ciotat à Martigues, en passant par Marseille. À l’étage du Centre Caumont, la deuxième partie de l’exposition est entièrement dédiée au style Dufy et aux motifs de prédilection du peintre : les baigneuses, les fêtes nautiques, les paysages côtiers et les bateaux. Ne passez pas à côté du chef-d’œuvre de La Grande Baigneuse !

Oeuvre de Raoul Dufy exposée à l’hôtel de Caumont (Crédit : DR)

