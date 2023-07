Share on Facebook

A la suite de la fin des précipitations significatives depuis mi-juin et l’arrivée des fortes chaleurs, les débits de l’ensemble des cours d’eau du département baissent observe a préfecture dans un communiqué vendredi 21 juillet. L’autorité annonce qu’au regard de la situation des secteurs hydrographiques de l’Arc amont et aval, le Préfet des Bouches-du-Rhône a pris ce jour un arrêté de passage au stade de l’alerte sécheresse sur les secteurs de l’Arc amont et aval.

« Les situations d’étiage marquées sont à nouveau présentes » précise la préfecture qui avertit que la situation est susceptible de se dégrader dans les prochains jours. »

La situation de sécheresse du département est la suivante :



> État de vigilance : ensemble du département.

> État d’alerte : Arc amont et aval (28 communes), Réal de Jouques (2 communes). Les communes concernées :

Aix-en-Provence (sud de la route nationale et du chemin d’Eguilles), Beaurecueil, Belcodène, Berre-l’Etang, Bouc-Bel-Air, Cabriès, Châteauneuf-le-Rouge, Coudoux, Eguilles, Fuveau, Gardanne, Gréasque, Jouques, La Fare-les-Oliviers, Lançon-Provence (pour la plaine limitrophe de Berre-l’Etang), Meyreuil, Mimet, Peyrolles-en-Provence, Peynier, Puyloubier, Rognac, Rousset, Saint-Antonin-sur-Bayon, Saint-Marc-Jaumegarde (Sud du plateau de France), Simiane-Collongue (Est de la crête partant de l’Etoile), Le Tholonet, Trets, Vauvenargues (à l’exception du vallon du Grand Sambuc), Velaux, Ventabren.

> État d’alerte renforcée : Huveaune (17 communes).



Source préfecture

Le préfet des Bouches-du-Rhône appelle l’ensemble des usagers (particuliers, collectivités, industriels, commerçants, artisans, exploitants agricoles…) à continuer d’avoir un usage économe de l’eau, sur l’ensemble des ressources en eau mobilisées dans le département. La sécheresse menace à nouveau notre été.

