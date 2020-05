Share on Facebook

La première semaine de déconfinement touche à son terme et l’heure du premier week-end post-confinementest arrivée. Après une semaine de télétravail sans pouvoir vraiment profiter de cette nouvelle liberté, vous avez certainement envie de vous rattraper. Mais attention : un certain nombre d’activités restent proscrites, pour éviter tout risque de propagation du covid-19. Petit guide pratique de ce qu’il sera possible de faire les jours qui viennent.

1. Se balader au parc

La Ville de Marseille a annoncé dans un communiqué du 12 mai la réouverture progressive des parcs et jardins de la ville. A ce jour, la plupart des parcs de Marseille (Longchamp, Pastré, 26e Centenaire, Maison Blanche, Saint-Cyr, La Moline) sont donc à nouveau accessibles, à l’exception du parc Billoux, qui accueille un site de distribution de masques de la Ville et du Parc Valmer sur la Corniche.

2. Inviter ses proches

Le gouvernement n’a pas pu officiellement instaurer de limite de 10 personnes pour les rassemblements au sein d’un espace privé, le Conseil Constitutionnel ayant rejeté cette disposition du projet de loi de prorogation de l’état d’urgence sanitaire. Il reste donc possible, en pratique, d’inviter plus de dix personnes chez vous, même s’il est toutefois recommandé de respecter les règles sanitaires.

En revanche, les rassemblements de plus de dix personnes restent formellement interdits dans les espaces publics.