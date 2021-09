Share on Facebook

Share on Twitter

Premier distributeur d’électricité en Europe, Enedis, filiale indépendante du groupe EDF, maille 95% du territoire français métropolitain. Outre acheminer l’électricité aux clients, l’un de ses défis majeurs est l’accompagnement des collectivités territoriales dans la transformation électrique des moyens de transports polluants en ville. En Provence-Alpes-Côte d’Azur, Enedis collabore étroitement avec la Métropole Aix-Marseille-Provence (AMP) et la Région Sud pour le raccordement des bornes de recharge des véhicules électriques.

Annoncé en octobre 2020, le programme « La Recharge » de la Métropole AMP prévoit le déploiement de 275 bornes publiques de recharge électrique d’ici 2021 pour un budget de 3 millions d’euros. Pour guider les collectivités locales pour implanter les infrastructures de recharge pour véhicules électriques (IRVE) publiques, Enedis réalise des études d’impact à venir. A titre d’exemple, Enedis et le Réseau de transports et d’électricité (RTE) ont mené une étude consacrée à l’équipement des autoroutes en infrastructures de recharge nécessaires pour les 15 prochaines années.

Le distributeur prône avant tout la coconstruction en amont de la livraison des projets. « Notre souhait est d’être présent dès le lancement pour contribuer à l’élaboration des schémas directeurs de développement des infrastructures de recharge ouvertes au public pour les véhicules électriques (VE) et véhicules hybrides rechargeables (VHR) » estime Frédéric Beringuier, le directeur d’Enedis Bouches-du-Rhône.

Enedis, clé de voûte de l’innovation sur le territoire

Enedis propose un partage de ses connaissances d’électromobilité territoire par territoire au moyen d’une « photo dynamique des données relatives à la mobilité électrique » explique Pierre-Henry Marcelino, responsable mobilité électrique chez Enedis. En Provence-Alpes-Côte d’Azur, ce partage de données se fait sous l’égide du projet Massal’IA, développé en partenariat avec la Métropole et Aix-Marseille-Université (AMU).

Avec Massal’IA, le distributeur souhaite produire le premier outil d’intelligence artificielle au service de la maîtrise de la mobilité électrique pour un territoire « via une modélisation de la mobilité au sein de la Métropole grâce au croisement d’un grand nombre de données (lieux d’habitat ou de travail, parcours, raison du déplacement, …) et une projection de l’électrification de la mobilité, du développement des énergies renouvelables, des modifications de l’urbanisme ou de choix sociétaux, … dans le temps, afin d’anticiper ce que pourrait être la réponse idéale aux futurs besoins et optimiser les couts d’infrastructure pour y répondre au mieux » développe Pierre-Henry Marcelino.

Au-delà de la maitrise de ses données, le groupe expérimente une méthode innovante auprès des autorités organisatrices de la distribution électrique (AODE) locales pour limiter l’empreinte énergétique des véhicules. Elle consiste à l’envoi d’un signal à l’utilisateur sur son portable « afin de synchroniser la recharge d’un véhicule électrique avec la production d’électricité d’origine photovoltaïque » observe Frédéric Beringuier. Ainsi, cette initiative tente d’encourager l’écoresponsabilité des abonnés puisqu’ils sont incités à recharger leur véhicule lorsque la production locale est moins importante, ou lorsque le réseau local est en contrainte.

Enedis en Provence-Alpes-Côte d’Azur



En 2021, 15% de la flotte totale d’Enedis est électrique, soit plus de 2 200 véhicules. En Paca, les véhicules électriques représentent 12,4% de la flotte totale, soit 108 sur 869 véhicules. Enedis, qui vise le 100% électrique d’ici 2030, est aujourd’hui la 2eme flotte électrique de France.



Repères



1 600 collaborateurs

1,8 millions de clients

54 954 kilomètres de réseau électrique

1 610 771 compteurs Linky installés



Liens utiles :



> Plus d’informations sur Enedis Provence-Alpes-Côte d’Azur

> Enedis partenaire du RIAlity Lab de la CCI Aix-Marseille-Provence