Pour cette nouvelle émission, Planète Locale, programme diffusé sur BFM Marseille Provence, avec Gomet’ en partenaire, donne la parole à Gérard Gatt. Le président de Sakowin green energy présente sa solution de production d’hydrogène “turquoise”. La société aixoise, basée au technopôle de l’Arbois, a en effet mis au point un procédé permettant d’obtenir de l’hydrogène et du carbone solide à partir de (bio)méthane. « C’est une nouvelle manière de produire de l’hydrogène durable, en grande quantité, et à un coût compétitif », promet l’entrepreneur. Un démonstrateur du module imaginé par Sakowin est attendu en 2024. L’innovation intéresse plusieurs investisseurs d’envergure, dont Saint-Gobain. L’entretien est animé par Sophie Hébrard (BFM Marseille) et Rémi Liogier, journaliste à Gomet’.

Le energy shot de Cosmos energy (crédit : RL)

Dans la rubrique “actualité de la semaine”, on parle des annonces de la cheffe du gouvernement, Elisabeth Borne, à l’occasion de la quatrième conférence annuelle des maires de la Région Sud. L’évènement s’est tenu lundi 14 novembre à Marseille, au Palais du Pharo. L’État va flécher 100 millions d’euros supplémentaires vers les agences de l’eau. Par ailleurs, la Région Sud, présidée par Renaud Muselier (DVD), devient le territoire pilote de la planification écologique nationale. En fin d’émission, Rémi Liogier présente l’objet de la semaine : le energy shot bio préparé au Carburateur (15e) par Cosmos. Avec cette boisson stimulante, conçue à partir de produits naturels, la société marseillaise promet un regain d’énergie de quatre heures.

