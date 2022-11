Présente en fin de matinée pour la 4e convention des maires organisée par la Région Sud au Pharo, Élisabeth Borne a fait un détour en début d’après-midi par l’hôtel de Ville avant de regagner Matignon ce soir. Une étape non programmée dans l’agenda officiel communiqué par la préfecture. La première ministre s’est entretenue une heure dans le bureau de Benoît Payan, le maire de Marseille, pour évoquer en particulier l’application de la Loi 3DS, dans son volet concernant la Métropole Aix-Marseille-Provence.

Face aux « demandes précises » pour l’application de la loi 3DS, notamment sur les allocations de compensation reversées par la Métropole aux Villes, Benoît Payan « n’a pas obtenu grand-chose » de cette réunion selon son propre aveu. Et le premier magistrat de demander de « rétablir la justice » car les Marseillais « ne peuvent pas payer deux fois pour les Pompiers, l’hôpital, pour les piscines. Ils ne peuvent pas payer pour les autres communes.» Une référence au dernier rapport de la chambre régionale des comptes qui pointait les déséquilibres en matière d’attribution de compensation entre les différentes de la Métropole et l’absence de péréquation. Et de poursuivre : « cette ville mérite la solidarité nationale, comme les autres. »

Loi 3DS et Métropole : « Il est temps qu’ils se mettent tous au travail. Et vite. » Benoît Payan

Si le transfert de compétences doit prendre effet le 1er janvier 2023, Benoît Payan presse les services d’Elisabeth Borne de lui apporter des réponses au plus vite. « Il est temps qu’ils se mettent tous au travail. Et vite. » implore le maire divers gauche de Marseille. « Je vais pour Noël lui offrir un beau calendrier », plaisante-t-il. D’ici le 31 décembre 2022, une définition d’un intérêt métropolitain pour les compétences suivantes doit être déterminée : la voirie, les parcs et aires de stationnement, les espaces publics dédiés aux déplacements urbains et le soutien aux activités commerciales et artisanales. Les communes doivent choisir ce qu’elles veulent récupérer tout en connaissant les moyens qui leur seront affectés. Une réforme qui semble avancer avec peine. La maire d’Aix-en-Provence, Sophie Joissains, a estimé au micro de Gomet’, lundi en marge de la Convention régionale des maires que la réforme était « au point mort. »

“Sur l’environnement, elle n’a pas apporté beaucoup de réponses”

Selon le maire le chantier de la loi 3DS n’avance pas assez vite. Il déplore également le manque de réponses d’Élisabeth Borne lors de la 4e convention des maires de la région ce matin. « Si j’étais elle, je me serais passé de ce déplacement », assume Benoît Payan. pic.twitter.com/9ZuUk9109r — Gomet’ (@Gometmedia) November 14, 2022

