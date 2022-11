Share on Facebook

Invité du “7h50” sur la matinale de France Inter mardi 15 novembre, le discret PDG de la CMA CGM, Rodolphe Saadé, a abordé la riche actualité de son groupe, notamment le tout récent partenariat avec l’Olympique de Marseille, la taxation des superprofits, les tarifs de frets et sa vision de l’économie maritime mondiale.

Le troisième armateur mondial est sous le feu des projecteurs depuis le covid-19. Les profits engrangés de 16,6 milliards d’euros en 2021, permis par la reprise de l’économie maritime mondiale, la taxation au tonnage et des tarifs de frets élevés, ont fait de la CMA CGM l’entreprise la plus profitable de France, devant TotalEnergies. Les chiffres du premier trimestre de 2022 sont encore plus impressionnants avec 7,2 milliards de résultat net. Pour réinvestir ses profits, la compagnie maritime poursuit une stratégie soutenue de rachats d’entreprises depuis plusieurs mois.

Tant que j’ai les moyens financiers, je vais continuer Rodolphe Saadé, président de la CMA CGM, au micro de France Inter

A noter les rachats récents du transporteur russe Gefco, de la société aixoise Colis Privé (51%), de La Provence ou encore l’entrée au capital du groupe Air-France KLM (9%). « Tant que j’ai les moyens financiers de le faire, je vais continuer » annonce Rodolphe Saadé.

Toujours contre la taxation des superprofits

Concernant le débat sur la taxation exceptionnelle des superprofits , le PDG de la CMA CGM y reste opposé. « Je suis un contribuable français, je paye mes impôts en France. Mais attention au message que l’on fait passer aux entrepreneurs, aux jeunes entrepreneurs. Si on les menace avec une taxe sur leurs profits peut-être que ça peut avoir un impact négatif », avance le patron.

Le chef d’entreprise défend en outre les mesures prises par la CMA CGM « pour le pouvoir d’achat des consommateurs français » en ayant réduit les tarifs de fret depuis août 2022 pour la France et l’Outre-mer. De fait, les tarifs de fret sont en train de drastiquement chuter dans le commerce maritime. « On est passé d’un tarif de 15 000 dollars le conteneur en 2021 à 3 000 dollars aujourd’hui. Les tarifs de frets ont été divisés par cinq. L’économie maritime est cyclique », indique Rodolphe Saadé.

Navires alimentés au GNL et au méthanol

La 5e fortune de France, selon le journal Forbes en 2022, concède que les armateurs ont « vécu une période exceptionnelle pendant deux ans et demi. Maintenant il faut qu’on atterrisse tous et qu’on revienne à une vie un peu plus normale. »

Atterrir, tout en préservant ses émissions de CO2. Tel doit être le fer de lance des armateurs dans les années à venir. « Si le transport maritime était un pays, il se classerait parmi les dix plus grands émetteurs mondiaux », ont épinglé les gouvernements américain et norvégien à l’ouverture de la COP27 à Charm El-Cheikh en Egypte.

Rodolphe Saadé rappelle son « programme ambitieux » d’une flotte de navires propulsés au Gaz naturel liquéfié « qui réduit nos émissions de CO2 de 20% ». Avant de poursuivre : « Nous mettons en place des nouvelles énergies, les énergies renouvelables qui nous permet de réduire nos émissions avec le méthanol de l’ordre de 70 à 80%. »

CMA CGM fait son entrée dans le foot avec l’OM

Enfin, la CMA CGM va devenir le sponsor principal de l’Olympique de Marseille pour la saison 2023-2024. Pourtant, l’armateur met de côté tout possible rachat du club de football. A la question de Léa Salamé : « Allez-vous racheter l’OM un jour ? », l’homme d’affaires répond d’un « Non » ferme, précisant que sa priorité est « de développer un partenariat stratégique avec l’Olympique de Marseille. »

