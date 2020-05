Le nouveau grand débat organisé par la rédaction de Gomet’ propose d’explorer les nouvelles formes d’organisation et d’enseignement qui pourraient émerger à la suite de la crise sanitaire mondiale du coronavirus. En effet, durant le confinement, l’enseignement à distance a pris une ampleur nouvelle. Quelles sont les traces que cette période inédite va laisser sur les établissements d’enseignement supérieur. Quelles nouvelles organisations peuvent émerger ? Quelle pédagogie et quel rôle pour les enseignants dans un monde connecté et à distance ?



Pour répondre à ces questions mais aussi évoquer la période de réorganisation qu’ils ont vécu depuis le début de la crise, quatre personnalités viennent débattre avec les abonnés de Gomet’ et nos invités (*), en direct et en vidéo vendredi 29 mai de 11h à 12h.

Eric Berton, le président d’Aix Marseille Université (AMU) sera notre grand témoin. Il évoquera d’abord la stratégie mise en place par l’université métropolitaine face à la crise du Covid-19 puis partagera sa perception des évolutions à venir. A ses côtés, nous aurons le plaisir de recevoir la vice-présidente de l’Université autonome de Madrid, Carmela Calés Bourdet. Grâce à elle, nous nous intéresserons à l’expérience de la grande université espagnole, partenaire avec AMU de l’université européenne Civis. Deux autres intervenants de premier plan viendront eux aussi témoigner de leurs pratiques dans les écoles qu’ils dirigent : Virginie de Barnier, la directrice de la très renommée école de management IAE Aix Marseille et, Romain Laffont, le directeur de l’école d’ingénieurs Polytech qui est aussi vice-président d’Aix Marseille Université en charge des partenariats avec le monde économique.

(*) Les grands débats organisés par la rédaction de Gomet’ est réservé en priorité aux abonnés à Gomet’ Premium car nous souhaitons préserver la qualité des échanges en limitant le nombre de participants. Néanmoins, dans la limite des places disponibles, nous acceptons volontiers des invités extérieurs qui en font la demande à contact@gomet.net