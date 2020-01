100 000 à 300 000 hectares de terres seraient en friche (à savoir à l’abandon depuis plus de trois ans) dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Comparé aux 800 000 hectares de surface agricole utile, et face à une pression foncière particulièrement forte, cet espace perdu est plus qu’important. C’est pourquoi la Safer (Société d’aménagement foncier et d’établissement rural) Paca a imaginé un outil destiné à recenser collectivement les friches et contribuer ainsi à la revitalisation de l’espace rural. Et plus précisément une application pour smartphone, baptisée Open Friche Map.

Créer une base de données des friches

La plateforme s’adresse aussi bien aux professionnels du monde agricole qu’au grand public. Elle a été pensée sur le modèle d’Open Street Map, projet de cartographie qui vise à constituer une base de données géographiques libre du monde. Concrètement, une fois Open Friche Map téléchargée*, il suffit de « taguer » une parcelle en friche et de renseigner des détails sur elle (indiquer s’il s’agit d’une terre, d’un pré, d’un verger ou encore d’une vigne). À compléter si l’on veut d’une photo.

Tous les éléments collectés sont envoyés automatiquement vers les bases de données de la Safer. Ils sont ensuite traités, validés et transférés sur un portail cartographique de type Web SIG, disponible sur le site internet de la Safer. Cette base de données sera ensuite mise à l’épreuve d’agriculteurs locaux qui désigneront les terres les plus intéressantes à réhabiliter.

L’ensemble des données d’Open Friche Map, lancée fin 2019, vient en complément des inventaires réalisés par différents opérateurs (Chambres d’Agriculture, Fédérations départementales des caves coopératives, agriculteurs, SAFER…). Des recensements effectués lors de diagnostics agricoles et fonciers, d’appel à projets européens en lien avec une mission d’animation foncière, de mise en œuvre de politique de compensation agricole ou de mission de recherche et développement.