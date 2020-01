C’est ce jeudi 23 janvier à 11 heures qu’EELV présente à la presse un projet intitulé « Du vert, de l’air ! Faire du centre-ville un poumon vert », un plan travaillé avec l’agence marseillaise de paysagisme « Par ailleurs paysages » consistant à végétaliser la Canebière et les places du cœur de la cité phocéenne. Un projet présenté comme un élément « de meilleure attractivité démographique, touristique et économique des villes et des quartiers ».

L’objectif affiché ? « Préparer nos territoires à l’adaptation aux effets du dérèglement climatique » selon les équipes de la liste Debout Marseille !, avec pour ambition l’implantation de « micro-forêts » en milieu urbain, la désimperméabilisation des sols et plus généralement la remise de la nature en cœur de ville. De même, l’ambition de générer des emplois locaux liés à la gestion des espaces, de même que des emplois indirects générés par l’embellissement de la ville (commerce, tourisme, etc.). Plus d’infos à suivre.

