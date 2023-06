Share on Facebook

Le ministère de la Transition énergétique a finalement tranché en faveur du golfe de Fos pour accueillir un parc de 250 mW, lundi 19 juin. Ce parc de 14 éoliennes s’étendra à 22 kilomètres des côtes de la communes de Fos-sur-Mer. Le maire (divers gauche) de cette dernière, René Raimondi, n’a donc pas manqué de réagir à l’annonce ministérielle. Il salue dans un premier temps le fait de développer les énergies renouvelables, d’autant que « le territoire industrialo-portuaire de Fos est […] appelé à devenir un modèle de résilience et d’innovation.»

Le maire de Fos-sur-Mer estime cependant que l’acceptation du projet passera par l’installation d’infrastructures de transports « qu’elles soient routières ou ferroviaires, dans la ZIP (zone-industrialo-portuaire, ndlr) mais également autour de la commune de Fos-sur-Mer.» « Nous avons besoin de moyens, nous avons besoin de cohérence » interpelle le maire. Il juge en outre que le projet « devra être pensé en lien avec les partenaires locaux de fabrication et de manutention. »

Ce n’est pas la première fois que l’élu divers gauche en appelle à l’Etat pour mettre davantage de moyens sur le périmètre de Fos : en janvier 2023, à l’occasion de son discours de voeux, il déplorait déjà de devoir « réclamer des routes décentes », qui rendraient l’implantation des entreprises compliquée.

René Raimondi lors de son discours de vœux en janvier 2023 (crédit : Ville de Fos)

René Raimondi défend la libre navigation des pêcheurs et plaisanciers

René Raimondi pose d’autres limites au projet d’éoliennes flottantes en Méditerranée. L’édile, s’il se dit « d’accord sur le principe », met en garde sur les interdictions en mer et des « privations de libertés », notamment pour les plaisanciers et les pêcheurs, que ce projet pourrait générer. « Les plaisanciers et pêcheurs doivent pouvoir naviguer sans restrictions d’approche dans cette ferme commerciale, étant entendu bien-sûr que le mouillage y sera proscrit. »

Il va même jusqu’à remettre en doute le choix de Fos pour accueillir la ferme : « Ce parc aurait pu être installé sur d’autres franges littorales et Fos demeure parfois le lieu d’élection de projets dont les autres territoires ne veulent pas. »

« La future ferme commerciale est donc la bienvenue dans le golfe de Fos dans le cadre d’une démarche globale et cohérente à laquelle tous les acteurs devront contribuer » conclut-il.

