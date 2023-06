Le montant est tombé le 6 juin dernier en conseil des ministres : 8,6 milliards d’euros seront alloués par l’État aux transports régionaux dans les cinq prochaines années. L’heure est aux discussions. Et le ministre délégué aux Transports, Clément Beaune, a choisi le Sud pour entamer sa tournée. À Marseille, mardi 20 juin, l’ex-conseiller spécial d’Emmanuel Macron a donc rencontré le président de Région, Renaud Muselier. L’occasion de « sécuriser » la participation de l’État, jusqu’en 2027, au développement des transports locaux.

Dans l’hémicycle de l’hôtel de Région, devant un parterre composé de politiques, d’associatifs et d’acteurs économiques, Clément Beaune détaille les modalités du nouveau contrat de plan État Région (CPER) 2023-2027, et plus précisément, celles du chapitre dédié à la mobilité. « On sera sans doute pas loin d’un milliard d’euros pour les transports », se félicite le ministre. Le montant définitif n’est pas encore connu. « Les négociations sont toujours en cours », justifie-t-il. D’autres collectivités vont contribuer.

Les deux principaux financeurs, l’État et la Région, ont tout de même signé une première lettre d’intention dans laquelle ils s’engagent à investir chacun 337 millions d’euros au minimum – soit 674 millions au total. « Quand l’État met un euro, la Région met un euro », image Clément Beaune. Il n’oublie pas de signaler qu’à l’origine, l’État ne devait sortir de sa poche “que” 150 millions d’euros. Les Départements et intercommunalités qui s’inscriront au CPER complèteront l’addition pour constituer le fameux milliard.

Les deux principaux financeurs, l’État et la Région, ont signé une première lettre d’intention (crédit : Région Sud)

Clément Beaune : « Priorité au ferroviaire »

En Provence-Alpes-Côte d’Azur, un territoire qu’il juge « pionnier », voire même « en avance » dans l’application des dispositifs de l’État, Clément Beaune veut faire du ferroviaire une priorité. La branche, dotée à travers ce contrat 2023-2027 de plus de 300 millions d’euros, représente « presque la moitié des crédits qu’on va mobiliser avec la Région », souligne le ministre.

Clément Beaune cite en exemple la rénovation du train de la Côte Bleue, qui relie Marseille à Miramas. Un dossier sur lequel l’État va investir 40 millions d’euros. D’autres financements permettront de développer le fret ferroviaire régional. Clément Beaune prévoit notamment « de gros investissements pour le pôle multimodal d’Avignon ou la gare de triage de Miramas ».

Renaud Muselier et Clément Beaune répondent aux questions des journalistes mardi 20 juin (crédit : RL)

Grand port, routes, vélo… les autres investissements

Concernant le reste des investissements, le nouveau CPER prévoit 180 millions d’euros pour financer les projets routiers (route Fos-Salon, rocade de Gap…) – une enveloppe toutefois inférieure à celle du précédent contrat. Par ailleurs, la Région et l’État consacreront chacun 75 millions d’euros au développement du port de Marseille-Fos. De quoi accélérer les branchements à quai notamment.

Le vélo captera lui aussi une bonne partie des crédits : 30 millions d’euros seront mis sur la table par les deux collectivités associées, principalement pour achever les neuf véloroutes d’ici 2025. L’objectif global affiché par la Région étant d’atteindre, à horizon 2027, « 10 000 kilomètres d’itinéraires cyclables » en Provence-Alpes-Côte d’Azur. Il reste encore du chemin à parcourir. Clément Beaune en est conscient.

